อนุทิน ชี้จุดวางรั้วลวดหนาม ชายแดนบุรีรัมย์ บอก ทำรั้วสลับสร้างกำแพง ตามภูมิประเทศ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 4 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นำคณะลงพื้นที่ จุดผ่านแดนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการค้าที่เชื่อมต่อกับจุดจุ๊บโกกี ประเทศกัมพูชา โดยตอนนี้ยังถูกปิดอยู่ โดยทันทีที่มาถึง นายอนุทิน และคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ก่อนจะเดินดูบริเวณรอบๆพื้นที่ และได้มอบเสบียงอาหาร ให้กับทหารที่ปฏิบัติงาน
จากนั้น เดินทางต่อมาที่ฐานปฏิบัติการแมงป่อง กองร้อยทหารพรานที่ 2604 มอบเสบียงอาหารบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในฐานทัพ นานกว่า 20 นาที ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ โดยชี้ไปที่ รั้วลวดหนามหีบเพลง พร้อมกล่าวว่า มีรั้วลวดหนามหีบเพลง ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นรั้วอย่างหนึ่ง ใครบอกว่า ยังไม่ทำรั้วคงไม่ใช่ รั้วนี้ทำตั้งหลายชั้น และตอกไปตามแนวเขต เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามา คิดดูว่าหากฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามา ต้องนั่งตัดนั่งฝ่ารั้ว ซึ่งเรามีทหารประจำจุด ที่คนไปบอกว่าเป็นรั้วลวดหนามแล้วจะไปตัดเข้ามาได้ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
นายอนุทิน ยังพาสื่อไปชี้จุดที่เป็นรั้ววางรั้วลวดหนามซ้อนกันหลายชั้นหลายวง และวางยาวทอดไปตลอดแนวชายแดน และวันนี้ให้กำลังใจทหารตามแนวชายแดน โดยยอมรับว่า สงสารทหาร เพราะเขาต้องอยู่กันแบบนี้ ช่วงหน้าฝนก็ต้องอยู่ต้องเฝ้าตามแนวชายแดน นี่คือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับทหารในช่วงนี้ หากเขาขอการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล เราก็ต้องดำเนินการ เพราะมาเห็นกับตาตัวเอง เห็นภาพว่ามีความจำเป็นอะไรบ้าง วันดีคืนดีก็มีจรวดเข้ามา ระเบิดยิงเข้ามาจากฝั่งโน้น ซึ่งนี่ถึงเรียกว่ารั้ว เราไม่ได้สร้างกำแพง และจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ เพราะหากสภาพภูมิประเทศแบบนี้มาสร้างกำแพงก็งบประมาณเท่าไหร่
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าจะเป็นรั้วสลับกำแพงไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปตามภูมิประเทศ และตามความสำคัญ ส่วนความคืบหน้าตอนนี้ ทหารก็จะไปดูความสำคัญ และความจำเป็นตรงนี้เราจะไปกำหนดเองไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ มารอพบนายกรัฐมนตรีด้วย โดยนายกรัฐมนตรี ถามพี่น้องประชาชนว่า “ย่านบ่” ประชาชนก็กล่าวตอบกลับว่า “ย่านอยู่” ก่อนจะชวนคุยต่อโดยยืนยันว่า ไม่เปิดด่านแน่นอน และขอให้รอรับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ต.ค.นี้ จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ นายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจทหารอีกครั้ง โดยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย รัฐบาลพร้อมดูแล และให้การสนับสนุน และก่อนขึ้นรถ นายกรัฐมนตรี ได้ร้องเพลงปลุกใจทหารด้วย “เรารบจนใจขาด เพื่อชาติของไทย”