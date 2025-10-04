การเมือง

อนุทิน ชี้จุดวางรั้วลวดหนาม ชายแดนบุรีรัมย์ บอก ทำรั้วสลับสร้างกำแพง ตามภูมิประเทศ 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 4 ต.ค. นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย​ นำคณะ​ลงพื้นที่ จุดผ่านแดนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการค้าที่เชื่อมต่อกับจุดจุ๊บโกกี ประเทศกัมพูชา​ โดยตอนนี้ยังถูกปิดอยู่​ โดยทันทีที่มาถึง​ นายอนุทิน และคณะ​ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์​ ก่อนจะเดินดูบริเวณรอบๆพื้นที่​ และได้มอบเสบียงอาหาร​ ให้กับทหารที่ปฏิบัติงาน​

จากนั้น เดินทางต่อมาที่ฐานปฏิบัติการแมงป่อง​ กองร้อยทหารพรานที่​ 2604 มอบเสบียงอาหารบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี​ ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในฐานทัพ​ นานกว่า​ 20 นาที​ ก่อนจะออกมาให้สัมภาษ​ณ์ โดยชี้ไปที่ รั้วลวดหนามหีบเพลง พร้อมกล่าวว่า​ มีรั้วลวดหนามหีบเพลง ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นรั้วอย่างหนึ่ง ใครบอกว่า​ ยังไม่ทำรั้วคงไม่ใช่ รั้วนี้ทำตั้งหลายชั้น และตอกไปตามแนวเขต เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามา คิดดูว่าหากฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามา ต้องนั่งตัดนั่งฝ่ารั้ว ซึ่งเรามีทหารประจำจุด ที่คนไปบอกว่าเป็นรั้วลวดหนามแล้วจะไปตัดเข้ามาได้ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น

นายอนุทิน​ ยังพาสื่อไปชี้จุดที่เป็นรั้ววางรั้วลวดหนามซ้อนกันหลายชั้นหลายวง และวางยาวทอดไปตลอดแนวชายแดน และวันนี้ให้กำลังใจทหารตามแนวชายแดน โดยยอมรับว่า​ สงสารทหาร เพราะเขาต้องอยู่กันแบบนี้ ช่วงหน้าฝนก็ต้องอยู่ต้องเฝ้าตามแนวชายแดน นี่คือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับทหารในช่วงนี้ หากเขาขอการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล เราก็ต้องดำเนินการ เพราะมาเห็นกับตาตัวเอง เห็นภาพว่ามีความจำเป็นอะไรบ้าง วันดีคืนดีก็มีจรวดเข้ามา ระเบิดยิงเข้ามาจากฝั่งโน้น ซึ่งนี่ถึงเรียกว่ารั้ว เราไม่ได้สร้างกำแพง และจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ เพราะหากสภาพภูมิประเทศแบบนี้มาสร้างกำแพงก็งบประมาณเท่าไหร่

เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าจะเป็นรั้วสลับกำแพงไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปตามภูมิประเทศ และตามความสำคัญ ส่วนความคืบหน้าตอนนี้ ทหารก็จะไปดูความสำคัญ และความจำเป็นตรงนี้เราจะไปกำหนดเองไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ มารอพบนายกรัฐมนตรีด้วย​ โดยนายกรัฐมนตรี​ ถามพี่น้องประชาชนว่า​ “ย่านบ่” ประชาชนก็กล่าว​ตอบกลับว่า​ “ย่านอยู่” ก่อนจะชวนคุยต่อโดยยืนยัน​ว่า ไม่เปิดด่านแน่นอน​ และขอให้รอรับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ต.ค.นี้​ จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกับประชาชน​อย่างเป็นกันเอง​
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ​ นายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจทหารอีกครั้ง​ โดยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย​ รัฐบาลพร้อมดูแล และให้การสนับสนุน​ และก่อนขึ้นรถ​ นายกรัฐมนตรี​ ได้ร้องเพลงปลุกใจทหารด้วย​​ “เรารบจนใจขาด​ เพื่อชาติของไทย”