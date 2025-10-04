อิ๊งค์ เลื่อนหาเสียง เลือกตั้งเมืองกาญจน์ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อุตรดิตถ์-พิษณุโลก แทน

“แพทองธาร” ลุยเกาะติดน้ำท่วม “อุตรดิตถ์-พิษณุโลก” 5 ต.ค.แทนหาเสียงเมืองกาญจน์ฯ หลังชาวบ้านจมน้ำอ่วม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 ตุลาคม นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เปลี่ยนภารกิจจากเดิมที่จะไปลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วย พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรค พท. หมายเลข 2 หาเสียงที่เวทีปราศรัยวัดเขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โดยเปลี่ยนไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.พิษณุโลกและอุตรดิตถ์แทน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งสองจังหวัดมีความรุนแรง ขณะที่ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาเข้ามา ว่าอยากให้ นางสาวแพทองธารไปพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ ทัังนี้ ในส่วนของการหาเสียงจ.กาญจนบุรีถือว่ายังมีเวลาอีกพอสมควร ทำให้ต้องปรับภารกิจเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก่อน