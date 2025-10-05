มทภ.2 เปิดแนวทาง สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร เล็งสร้างในพื้นที่สำคัญทางยุทธวิธี

แม่ทัพภาค 2 เผยแนวทางสร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร เริ่มที่พื้นที่สำคัญทางยุทธวิธี ยันต้องป้องกันตัวเอง ให้กำลังพลปลอดภัยก่อน ชี้ เมื่อ ทหารปลอดภัย คนก็จะปลอดภัย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงแนวทางการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการทางทหาร กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จ.บุรีรัมย์ ว่า ไม่เพียงแค่รั้วลวดหนามอย่างเดียว แต่ต้องมีองค์ประกอบอื่น เพื่อเสริมความมั่นคง เช่น การติดกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องในเวลากลางคืน
ส่วนรั้ว จะทำตลอดแนวชายแดนหรือไม่นั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า จริงๆ แล้ว รั้วในพื้นทึ่สำคัญ ทางยุทธวิธี ก็วางก่อน ส่วนจะขยายอย่างไร เป็นเรื่องของอนาคต
อันดับแรกเราทำในส่วนการป้องกันตัวเองก่อน ทำให้กำลังพลเราปลอดภัย ก็ต้องวาง เพราะเมื่อ “ทหารปลอดภัย คนก็จะปลอดภัย”