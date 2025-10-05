สิริพงศ์ เผย รัฐบาล เร่งเดินหน้าร่าง พ.ร.ฎ.พัฒนาสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม ม.40

สิริพงศ์” เผย รัฐบาล ดูแลแรงงานไทย เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน เร่งเดินหน้าร่าง พ.ร.ฎ. พัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้ความสำคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อภาคแรงงาน โดยได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้มี หลักประกันทางสังคม
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีเป้าหมายที่จะขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระ 20 ล้านคนในประเทศ โดยเดือนส.ค.68 มีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวนกว่า 11,018,243 คน ให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานภาคอิสระสามารถสมัครรับความคุ้มครอง หรือเลือกจ่ายเงินสมทบตามความเหมาะสมกับตนเองได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ปรับลดระยะเวลาการได้รับเงินทดแทน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตน ที่แพทย์มีความเห็นให้หยุดพัก เป็นตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ทางเลือกที่ 1–3 พร้อมเพิ่มอัตราจ่ายกรณี ผู้ป่วยนอกเป็น 200 บาท (ทางเลือกที่ 1 – 2) และกำหนดอัตราใหม่ 200 บาท (ทางเลือกที่ 3)
2.กำหนดให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 – 3 ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตราย รวมถึงโควิด-19 และแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 200 บาท/วัน โดยให้ใช้สิทธิย้อนหลัง กรณีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 – 30 ก.ย.65 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามกฎหมายใหม่
3.แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 – 2 เป็นเงินทดแทนรายเดือนตลอดชีวิต และเพิ่มอัตราจ่ายเป็น 1,000 – 2,000 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 3 เป็น 1,500 – 3,000 บาท/เดือน ระยะเวลาความคุ้มครองตลอดชีวิตสำหรับทุกทางเลือก
4.แก้ไขระยะเวลาและอัตราเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนทางเลือกที่ 3 เป็น 300 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 2 คน สำหรับบุตรอายุไม่เกิน 7 ปี บริบูรณ์
5.แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 – 3 กรณีถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ 60 ปี หรือก่อนได้รับสิทธิกรณีชราภาพ โดยให้จ่ายเงินแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพนั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนไม่ทำหนังสือระบุไว้ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่คู่สมรส บิดามารดา บุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน
6.กำหนดบทเฉพาะกาล ผู้ประกันตนทางเลือก 1-3 ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยก่อนพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ใหม่ เป็นต้น
“ไทม์ไลน์หลังจากที่ ครม. ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.68 และได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจร่างพระราชกฤษฎีกาฯ หากเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้สำนักงานประกันสังคมยืนยันและส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป” โฆษกรัฐบาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพทย์จีน ณรงค์ แซ่งุ่ย เปิดศาสตร์โบราณ ผสานวิถีร่วมสมัย ‘อีก 5 ปี AI ช่วยวิเคราะห์แม่นยำ’
- เพื่อไทย ยินดี รัฐบาลอนุทิน สานต่อผลงาน ลั่นไม่ต้องกังวล ถูกกล่าวหาเป็น ภูมิใจเคลม
- พท.ระดมแกนนำ ลุยช่วย ชินวัฒน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม เมืองกาญจน์ เต้น เย้ย งานนี้ไม่ง่าย
- ผู้ช่วยชี้เป็นธรรมดามาเรสก้าดีใจสุดเหวี่ยงจนโดนแดง หลังสิงห์เฉือนหงส์ท้ายเกม