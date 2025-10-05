อิ๊งค์ เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ 7 ต.ค.นี้ พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

‘เพื่อไทย’ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. พร้อมชมวิสัยทัศน์ ‘อิ๊งค์’ 7 ต.ค.นี้ ลั่น รับความทุกคำวิจารณ์มาปรับปรุงพรรค
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศจะยุบสภา ภายใน 4 เดือนโดยไม่บิดพลิ้วนั้น ว่า พรรค พท.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะครบกำหนด 4 เดือนหรือก่อน 4 เดือนก็ตาม โดยในวันที่ 7 ตุลาคม พรรค พท.จะเริ่มต้นแคมเปญที่ชื่อว่า “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” โดยจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค พท. และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรคจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมติดตามกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบของพรรค พท. นี่คือจุดเริ่มต้นอีกครั้งในการเดินหน้าใหม่ของพรรค พท. ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพรรค พท. ที่จะยกเครื่องพรรคและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกัน
น.ส.ขัตติยากล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาพรรค พท.เราไม่เคยปฏิเสธคำวิจารณ์ เรารับฟังทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นบุคคลในพรรค หรือบุคคลภายนอกพรรค เพราะสำหรับเราทุกคำวิจารณ์ไม่ใช่เป็นการตำหนิ แต่เราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาดีที่ทุกคนมีต่อพรรคเรา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พรรคได้มีการรวบรวมทุกความคิดเห็นนำมาศึกษาและถอดบทเรียนในการที่จะปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรากฐานมาอย่างนาน ให้ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากขึ้นกว่าเดิม
