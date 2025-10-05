พท.ระดมแกนนำ ลุยช่วย ชินวัฒน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม เมืองกาญจน์ เต้น เย้ย งานนี้ไม่ง่าย

พท.ระดมแกนนำลุยช่วย ชินวัฒน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อมสนามเมืองกาญจน์ “เต้น” มั่นใจพลังพี่น้องเมืองกาญจน์ เย้ยคนเก่าส่งลูกลงค่ายน้ำเงิน งานนี้ไม่ง่าย
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ฐานะผู้ช่วยหาเสียง โพสต์เฟซบุ๊กถึงสนามเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 ว่า สส.เพื่อไทยคนเดิม หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับสีน้ำเงิน เราส่งคนลงรักษาพื้นที่ ลูกหลานเมืองกาญจน์ อดีตนายทหารรบพิเศษ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช เบอร์ 2 เข้มแข็ง มุ่งมั่น มีความรู้ มีประสบการณ์ ทำงานได้ทันที
ทีมเพื่อไทยระดมทัพ เปิดเวทีปราศรัย 4 อำเภอ 19 ตำบล ทั้งผม จาตุรนต์ ฉายแสง สุทิน คลังแสง อดิษร เพียงเกษ อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด วรชัย เหมะ พิพัฒน์ไชย ไพบูลย์ พร้อมทีมการเมืองในพื้นที่ จัดเน้นๆ วันละ 4 เวที
หมอหนุ่ย สุรพงษ์ ปิยโชติ หัวขบวนเพื่อไทยกาญจนบุรี ประสานพลังการเมืองท้องถิ่น สนามนี้แน่นทั้งงานปราศรัยและงานมวลชน
คนที่ออกจากเพื่อไทย ตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรี เอาลูกสาวไปสมัครพรรคสีน้ำเงินตั้งแต่ 4 ก.ค. ใจคอจะเอาหมด แต่ผมว่าไม่ง่าย พรรคเพื่อไทยมั่นใจพลังของพี่น้องกาญจนบุรี