เพื่อไทย เผย หัวหน้าอิ๊งค์ ลุยเองช่วยน้ำท่วม อุตรดิตถ์-พิษณุโลก หลังยกเลิกภารกิจหาเสียง

‘เพื่อไทย’เผย ‘หัวหน้าอิ๊งค์’ ลุยเองช่วยน้ำท่วมอุตรดิตถ์-พิษณุโลก หลังยกเลิกภารกิจหาเสียงเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี ลั่น แม้การเมืองสำคัญแต่ไม่เคยทิ้งประชาชนยามทุกข์ยาก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. ตัดสินใจยกเลิกลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เลือกตั้งซ่อม ที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในจ.อุตรดิตถ์และ จ.พิษณุโลก ว่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพรรค พท.ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรก แม้ว่าการเมืองและการเลือกตั้งจะมีความสำคัญเพียงใดก็ตามแต่ในเมื่อประชาชนกำลังทุกข์ยาก พรรค พท.ก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้าง และยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
น.ส.ขัตติยา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันที่ผ่านมา ตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่จ.พิษณุโลกและ จ.อุตรดิตถ์ ทั้ง สส. และทีมงานของพรรค พท.ได้ช่วยกันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการประสานเครื่องจักรกลในการนำไปขุดทางระบายน้ำ การสร้างแนวกั้นน้ำ รวมถึงการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคและดูแลจุดอพยพของประชาชนในพื้นที่ และวันนี้หัวหน้าพรรค พท.ก็ได้ลงพื้นที่ตัวเองเพื่อยืนยันถึงความตั้งใจตั้งกล่าว