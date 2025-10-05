เพื่อไทย ยินดี รัฐบาลอนุทิน สานต่อผลงาน ลั่นไม่ต้องกังวล ถูกกล่าวหาเป็น ภูมิใจเคลม

‘เพื่อไทย’ ยินดี ‘รัฐบาลอนุทิน’ สานต่อผลงาน ลั่น ไม่ต้องกังวลถูกกล่าวหาเป็น ‘ภูมิใจเคลม’ หากทำแล้วเป็นประโชน์ต่อปชช. แต่ขอทำอย่างตรงปก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย (ภท.) สานต่อนโยบายเดิมของรัฐบาล พท. หลายนโยบายว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืดอายุโครงการนำร่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดงและสายสีม่วงออกไปอีก 2 เดือน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอข้อมูลจากข้าราชการมาดูได้ว่าโครงการนี้ดีอย่างไร และใช้งบประมาณไม่มาก
“หากจะให้ดีท่านสามารถต่ออายุออกไปอีก 1 ปีได้เลย หรือไม่ก็ควรนำโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายที่ครอบคลุมทุกเส้นทาง ที่รัฐบาลเพื่อไทยได้เดินหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว กลับมาสานต่อ” น.ส.ขัตติยากล่าว
น.ส.ขัตติยากล่าวต่อว่า ส่วนนโยบาย 30 รักษาทุกที่ ทราบว่าท่านตั้งใจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้ เพราะรัฐบาลตั้งแต่พรรคสมัยไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน มาจนถึงพรรค พท.ก็ได้วางรากฐานไว้หมดแล้ว เช่นเดียวกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนนั้น นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้สานต่องานจากนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนก่อนหน้า ที่ได้เจรจากับทางการจีนไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ได้อย่างดีเยี่ยมและไร้รอยต่อ รวมถึงนโยบายหวยเกษียณที่ประชาชนจำนวนมากกำลังรอคอย ซึ่งก็หวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อเพื่อจูงใจให้เกิดการออมในโครงการที่แทบไม่มีใครจะต้องเสียประโยชน์
“ดิฉันอยากบอกกับรัฐบาลว่า ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นภูมิใจเคลม เพราะท้ายที่สุดแล้ว ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ขอเพียงให้รัฐบาลทำงานอย่างตรงไปตรงมา ให้ตรงปกและเดินหน้าสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์โดยไม่สะดุด” น.ส.ขัตติยากล่าว