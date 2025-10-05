มท.3 ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ ช่วยเหลือ-ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ย้ำ รบ.ไม่ทอดทิ้งปชช.ยามยากลำบาก

มท.3 ลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ย้ำ รบ.ไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามยากลำบาก
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพชรเศรษฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่
โดยเมื่อเดินทางถึง นายศักดิ์ดาได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจประชาชนว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย และคณะรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือคอภ.เพื่อเป็นกลไกหนุนเสริมการบริหารจัดการสาธารณภัย พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้กระจายกำลังกันลงพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด และหาแนวทางในการเสริมกำลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นายศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ ได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนแสวงหาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติด้านการป้องกันซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่หากคิดคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการเยียวยาเมื่อเกิดภัยแต่ละครั้งที่เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น พบว่าจะมีความคุ้มค่าและจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งศึกษาและหาแนวทาง
นายศักดิ์ดา กล่าวว่า แต่ในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และดำเนินมาตรการการเยียวยา ด้วยการลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ในการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุซึ่งได้มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง ให้พี่น้องประชาชนได้มีปัจจัย 4 ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย เราให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เราไม่ทอดทิ้งพี่น้องในยามยากลำบาก
จากนั้นนายศักดิ์ดานำคณะมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเดินเท้าเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อมอบถุงยังชีพและพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพ ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุบัวลอย ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน 2,868 ครัวเรือน สถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยฝ่ายปกครองได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเร่งทำำความสะอาดล้างคราบน้ำและดินโคลนที่ไหลมากับน้ำและทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และหลังจากบูรณะฟื้นฟูแล้ว ทางราชการจะได้ทำการฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายต่อไป