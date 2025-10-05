นพดล เสนอรบ.ทำคัมภีร์ สรุปเอ็มโอยู 43-44 ชี้แจง แนะก่อนถามปปช. ควรถามหน่วยงานรัฐ

นพดล เสนอรบ.ทำคัมภีร์สรุปเอ็มโอยู 43-44 ชี้แจง ปชช. แนะก่อนถามปชช.ควรถามหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนว่าควรยกเลิกหรือไม่
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.การต่างประเทศ กล่าวถึงการที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะทำประชามติว่าควรยกเลิกเอ็มยู 43-44 หรือไม่ว่า จากการสำรวจของนิด้าโพลทราบว่าประชาชนเกือบ 70% ยังไม่ทราบเนื้อหาของเอ็มโอยู 43-44 ซึ่งมีความเห็นจากทั้งฝ่ายสนับสนุนให้เดินหน้าทำประชามติ และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งล้วนมีเหตุผลของตน จะอย่างไรก็ตาม เวลา 4 เดือนนี้รัฐบาลควรเร่งให้ข้อมูลเนื้อหาสาระ และข้อดีข้อเสียของเอ็มโอยูทั้ง 2 ฉบับต่อประชาชน โดยเริ่มจากการทำคัมภีร์สรุปประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเอ็มโอยู 43-44 เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจ
เพราะขณะนี้ประชาชนต้องทำมาหากินไม่มีเวลาไปศึกษาหาข้อมูล และเรื่องนี้เป็นประเด็นทางเทคนิค และกฎหมายระหว่างประเทศและเขตแดน ซึ่งแม้แต่คนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันไปคนละทิศละทาง ทั้งที่เป็นความเห็นโดยสุจริตใจและก็เป็นความเห็นที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้นตนเสนอให้รีบทำสรุปคัมภีร์ประเด็นสำคัญของเอ็มโอยู ที่ไม่ใช่ท่าทีการเจรจาที่เป็นความลับเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทางออนไลน์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นายนพดล กล่าวต่อว่า ก่อนที่จะไปถามประชาชนในการทำประชามติอีกประมาณ 6 เดือนข้างหน้านั้น ตนเคยเสนอให้รัฐบาลมอบให้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช.ไปศึกษาข้อดีข้อเสีย และชั่งน้ำหนักการจะยกเลิกเอ็มโอยู 43-44 หรือไม่ เพราะหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่มีองค์ความรู้และมีหน้าที่และได้ปฏิบัติตามเอ็มโอยูมาอย่างต่อเนื่อง 20 กว่าปี
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาฯ กรมแผนที่ทหาร กรมอุทกศาสตร์ และกองทัพ ควรจะมีท่าทีเกี่ยวกับข้อดีหรือข้อเสียของเอ็มโอยู เพราะคุ้นเคยและเข้าใจเนื้อหาดีกว่าประชาชน ตนเห็นว่าฝ่ายบริหารสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มาก นอกจากนั้นถ้าหลังการให้ข้อมูลและมีการถกเถียงจนตกผลึก ฝ่ายบริหารก็อาจจะมาไตร่ตรองตัดสินใจได้ว่ายังจะคงเดินหน้าทำประชามติยกเลิกเอ็มโอยู 43-44 หรือไม่ก็ได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขาธิการนายก แจงเหตุ อนุทิน ลงพื้นที่ สุรินทร์-บุรีรัมย์ ชี้ น้ำท่วม-ชายแดน สำคัญเหมือนกัน
- อิ๊งค์ นำทีมเพื่อไทย ติดตามความเสียหายน้ำท่วมอุตรดิตถ์ พร้อมให้กำลังใจปชช.ที่ได้รับผลกระทบ
- กมธ.ต่างประเทศ จ่อเชิญ สีหศักดิ์ แจงปมยกเลิก MOU 43, 44 ถาม จะใช้กลไกใดนำไปเจรจาแทน
- กมธ.มั่นคงฯ ลุยสอบปมแก๊งคอล เบน สมิธ แก๊งฟอกเงิน เชิญ ไชยชนก แจงปมเสนอสินบน 40 ล.