กมธ.มั่นคงฯ ลุยสอบปมแก๊งคอล เบน สมิธ แก๊งฟอกเงิน เชิญ ไชยชนก แจงปมเสนอสินบน 40 ล.

‘กมธ.มั่นคงฯ’ ลุยสอบปมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เบน สมิธ-แก๊งฟอกเงินต่อ พร้อมเชิญ ไชยชนก แจงปมเสนอสินบน 40 ล้าน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุม กมธ.ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพื่อพิจารณาศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1.ศึกษาและติดตามปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชา ที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ในกรณีของนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และกรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารของแก๊งสแกมเมอร์ลุกล้ำชายแดนไทยในพื้นที่จ.ตราด
2.ศึกษาปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กรณีของนายเบน สมิธ และแนวทางการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และความมั่นคงของประเทศ
และ 3.ศึกษาแนวนโยบายและการสร้างความมั่นใจต่อการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ รวมถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมายในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ กรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กล่าวอ้างว่ามีบุคคลเสนอจะให้ผลประโยชน์ เป็นเงินเดือนๆ ละ 40 ล้านบาทแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ รวมถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นนายรังสิมันต์ ให้สัมภาษณ์ว่า การนัดประชุมของกมธ.นั้นจะเชิญนายไชยชนก เข้าให้ข้อมูลกับกมธ.ด้วย