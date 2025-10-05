อิ๊งค์ นำทีมเพื่อไทย ติดตามความเสียหายน้ำท่วมอุตรดิตถ์ พร้อมให้กำลังใจปชช.ที่ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมเพื่อไทย ลงพื้นที่ต่อเนื่องจากช่วงเช้าไปยังวัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและมอบถุงยังชีพ
โดยในช่วงบ่าย น.ส.แพทองธาร ได้เดินเท้าไปหาชาวบ้านแต่ละหลังด้วยตัวเอง เพื่อถามไถ่ถึงสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองที่พี่น้องประชาชนเข้ามาสวมกอด พร้อมชี้ให้เห็นร่องรอยน้ำท่วมที่ทิ้งไว้บริเวณผนังบ้าน ซึ่งทุกหลังของ ต.น้ำอ่าง น้ำท่วมสูงระดับมิดชั้นหนึ่งของตัวบ้าน ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าถึงช่วงที่ต้องติดอยู่บนหลังคาเพื่อรอความช่วยเหลือ และบอกเล่าถึงการเคลียร์สถานที่หลังน้ำท่วม ซึ่งมีความยากลำบากและต้องการการเยียวยาสนับสนุน
จากนั้น น.ส.แพทองธารพร้อมคณะ เดินเท้าต่อไปยังศาลาการเปรียญ วัดศรีสะอาด เพื่อพบกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับและพูดคุยกับอดีตนายกฯ ร่วม 100 คน โดย น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า วันนี้ตนมาพร้อม ส.ส.เพื่อไทย ตนอยากมาให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวว่าน้ำท่วมรู้สึกเป็นห่วง เมื่อได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องในพื้นที่ ก็ทราบว่าเป็นปัญหาที่หนักมาก ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ ส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งความช่วยเหลือผ่านถุงยังชีพ และผ่านการผลักดันในสภาฯ เพื่อเร่งรัดค่าเยียวยา
“พรรคเพื่อไทย จะดูแลประชาชนให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถ ถึงวันนี้จะเป็นฝ่ายค้าน แต่เรามีกำลังใจทำเพื่อพี่น้องประชาชน อยากให้ทุกคนมีหวัง ขอส่งกำลังใจทุกคนค่ะ แน่นอนว่าหากเรายังมีชีวิต มีกำลังใจ คนเข้มแข็งอย่างเราต้องไปต่อได้แน่นอน ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ” น.ส.แพทองธาร กล่าว
จากนั้น น.ส.แพทองธาร พร้อมคณะ ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยกำลังใจ