เลขาธิการนายก แจงเหตุ อนุทิน ลงพื้นที่ สุรินทร์-บุรีรัมย์ ชี้ น้ำท่วม-ชายแดน สำคัญเหมือนกัน

“เลขาธิการนายกฯ” แจง “อนุทิน” พาคณะลงพื้นที่ “สุรินทร์-บุรีรัมย์” เหตุเป็นรัฐบาลใหม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ปชช. ระบุ “น้ำท่วม-ปัญหาชายแดน” สำคัญเหมือนกันรัฐบาลต้องแก้ไขควบคู่ ชี้ ไม่ควรใช้โจมตีกันทางการเมือง เผย “นายกฯ” จ่อลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมอีกในไม่ช้า
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล“ ของ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความระบุ ลงพื้นที่ชายแดน ฟังปัญหา และความต้องการชาวบ้าน ไม่ใช่การเมือง ต่อกรณีบางฝ่ายออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3-4 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น 1.การลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนอีสานใต้ ที่ได้รับผบกระทบจากการสู้รบ ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยา การปิดด่าน การสร้างรั้ว เป็นต้น 2.เพราะเป็นรัฐบาลใหม่ มีความจำเป็นต้องลงไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย และปากท้อง
3.กรณีน้ำท่วม นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา จากนั้น ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ 4.นายกรัฐมนตรี ยังแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 6 ต.ค.นี้ ก่อนจะลงพื้นที่อีกครั้งในไม่ช้านี้
ดังนั้น จึงไม่ควรเอาสถานการณ์น้ำท่วมมาโจมตีทางการเมือง เพราะทั้งน้ำท่วมกับปัญหาชายแดน มีความสำคัญเหมือนๆกัน และรัฐบาลก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกัน ไม่อาจละทิ้งปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้