เพื่อไทย จี้ ภท.-ปชน. พรรคคู่รัก MOA ยื่นร่างแก้รธน.ร่วมกัน อย่าให้ดูออกเป็นแกงส้มต้มปชช.

‘เพื่อไทย’ จี้ ‘ภูมิใจไทย-ประชาชน’ สองพรรคคู่รัก MOA ยื่นร่างแก้รธน.ร่วมกัน แนะ ‘ภท.’ ไว้หน้าผู้ให้กำเนิดรัฐบาล อย่าทำอะไรให้ ปชช. ดูออกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มต้มประชาชน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีการตอบคำถามของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อวาระแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งช่วงหนึ่งได้ระบุว่าข้อตกลงระหว่างพรรคประชาชน (ปชน.) กับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในประเด็นการร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า คำพูดนายอนุทินทำให้เกิดความกังวลเนื่องจากใน MOA ระหว่างพรรคสีส้มและพรรคสีน้ำเงินได้มีการระบุถึงตัวละคร 3 ตัว คือคณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรค ภท. และพรรคปชน. สิ่งที่ออกมาจากปากนายกรัฐมนตรี วันนั้น กลับไม่มีการเตรียมเสนอร่างของครม.แต่อย่างใด อีกทั้งยังเปิดทางให้พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นสามารถเห็นเป็นอย่างอื่นได้ สามารถเสนอเป็นอย่างอื่นได้รวมถึงระบุว่าไม่สามารถพูดคุยกับสว.ให้เห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
น.ส.ขัตติยา กล่าวต่อว่า เรื่องนี้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีสิ่งใดการันตีว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะทำให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จะมีความยึดโยงกับประชาชนเหมือนที่ร่างของพรรค พท. และพรรคปชน.ได้เสนอไว้ ซึ่งคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดในวันนั้นทำให้เข้าใจได้ว่าร่างที่จะผ่านการเห็นชอบของรัฐสภานั้นอาจมีเพียงร่างเดียวคือ ร่างของพรรค ภท.เท่านั้น ซึ่งหากผ่านทั้งหมดอาจต้องมีการใช้ร่างของพรรค ภท. เป็นร่างหลัก ซึ่งเป็นร่างที่ไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการแต่อย่างใด และตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าทาง ครม.จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของครม.เข้ามา
น.ส.ขัตติยา กล่าวด้วยว่า ดังนั้น พรรค พท.จึงขอเรียกร้องให้พรรค ภท. และพรรคปชน.ถอนร่างเสนอแก้ไขของทั้ง 2 พรรคออกมาก่อน และให้ทั้งสองพรรคไปพูดคุยกันให้ชัดเจนว่า จะเลือกแนวทางการได้มาซึ่ง ส.ส.ร.อย่างไร เพราะตอนเซ็น MOA ระบุว่าจะให้มี ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำได้ ทั้งสองพรรคคู่รัก MOA ก็ควรที่จะหาทางออกร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้ ส.ส.ร. มีความเกี่ยวข้องยึดโยงกับประชาชนได้มากที่สุด
“เรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญใน MOA อย่าทำเหมือนว่าพวกท่านแยกกันเดิน โดยเฉพาะพรรคประชาชนที่เชื่อว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ ควรต่อรองเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ ไม่เช่นนั้นท่านเองจะถูกครหาได้ว่า อ้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการหาเสียงเท่านั้น ส่วนพรรคภูมิใจไทยเองก็ควรไว้หน้าผู้ให้กำเนิดรัฐบาลบ้าง อย่าทำอะไรที่พี่น้องประชาชนเขาดูออกว่าจะเป็นการเดินหน้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มต้มประชาชน ส่วนจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ค่อยไปลุ้นเอาทีหลัง” น.ส.ขัตติยากล่าว