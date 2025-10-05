การเมือง

นายกอนุทิน มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัย อุดรธานี ติดตามสถานการณ์น้ำ เขื่อนห้วยหลวง

“นายกฯ” ห่วงใยเดินทางมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุดรธานี พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนห้วยหลวง

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติภารกิจ “หัวใจติดปีก” ขับเครื่องบินนำทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดินทางมารับหัวใจจากผู้ป่วยโรงพยาบาลอุดรธานีที่ครอบครัวสละอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นนั้น


ระหว่างที่ทีมแพทย์เดินทางไปผ่าตัดรับอวัยวะ นายอนุทิน มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้แยกคณะไปลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยที่เขื่อนห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมได้ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนห้วยหลวงด้วย ทั้งนี้ นายกฯได้เหมาขนมจีบ 1,000 บาท เพื่อรับประทานด้วย ซึ่งสร้างความดีใจให้ประชาชนใน

