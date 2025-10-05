มทภ.2 ติดตามน้ำท่วม อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พร้อมช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณถนนทางหลวงชนบทระหว่างบ้านโนนสรรค์ ตำบลบึงเกลือ-บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถูกกระแสน้ำในลำน้ำยังไหล่บ่ากัดเซาะทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวขาด รวมระยะทาง 10 ม. ปัจจุบันทางหลวงชนบทได้วางสะพานแบรี่ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาเป็นการชั่วคราว โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายอำเภอเสลภูมิ, กำนันบึงเกลือ ทหารช่าง ช.พัน.6 พล.ร.6 และผู้นำชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ วางแผนแก้ไขปัญหา และสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเตรียมการรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง