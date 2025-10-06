อิ๊งค์ ยกเครื่องพท. จ่อโชว์วิชั่น-คิกออฟแคมเปญ 7ตุลา เปิดตัวผู้สมัครชิงส.ส. ‘พิพัฒน์’ จีบโกหนอช่วยยึดใต้ ปชป.ดึงอดีตแกนนำคัมแบก
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศจะยุบสภาภายใน 4 เดือนโดยไม่บิดพลิ้ว ว่าพรรค พท.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะครบกำหนด 4 เดือนหรือก่อน 4 เดือนก็ตาม โดยวันที่ 7 ตุลาคม พรรค พท.จะเริ่มต้นแคมเปญที่ชื่อว่า “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” โดยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค พท. และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. จะแสดงวิสัยทัศน์ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมติดตามกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบของพรรค พท. นี่คือจุดเริ่มต้นอีกครั้งในการเดินหน้าใหม่ของพรรค พท. จะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพรรค พท. ที่จะยกเครื่องพรรคและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พรรคได้รวบรวมทุกความคิดเห็นนำมาศึกษาและถอดบทเรียนที่จะปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน ให้ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากขึ้นกว่าเดิม
ที่บ้านของนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือโกหนอ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ริมถนนตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย(ภท.)ดูแลภาคใต้ เดินทางเข้าพบนายสมชาย ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ผู้กุม ส.ส.ตรัง 2 เขต จากทั้งหมด 4 เขตในนามพรรค ปชป. ได้แก่ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรค ปชป. และนายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรค ปชป. ท่ามกลางกระแสข่าวทาบทามเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรค ภท. โดยปิดห้องหารือกันเป็นการส่วนตัวนานนับชั่วโมง ก่อนเดินออกมาพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ท่ามกลางผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้สนับสนุนมารอต้อนรับอย่างคึกคัก โดยนายพิพัฒน์กล่าวกับนายสมชายว่า “วันนี้มากินหมูย่างเมืองตรัง โกหนอสับหมูย่างให้เรียบร้อย ไม่ได้มาจีบ ไม่ได้มาขอ”
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้หารือเรื่องทางการเมืองในพื้นที่บ้างหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า มาปรึกษาหารือ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าบ้าน คือ นายสมชาย ส่วนของตนถือว่าเป็นตัวแทนพรรค ภท. มาสื่อสารหลังจากนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของนายสมชายว่าจะเอาอย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคปชป. ได้เผยแพร่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับข้อ 78 เพื่อที่จะเป็นองค์ประชุมเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ ส่งผลให้มีอดีตสมาชิกและผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งจากพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด เข้ามายื่นใบสมัครสมาชิก ปชป.เพื่อรักษาสิทธิเป็นองค์ประชุมก่อนกำหนด เส้นตายเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม
โดยมีกลุ่มอดีต ส.ส.กทม. นอกจาก น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ อดีต ส.ส.กทม. 3 สมัย ยังมีนายสกลธี ภัททิยกุล อดีต ส.ส.กทม. และอดีตรองผู้ว่าฯกทม. นางอรอนงค์ คล้ายนก อดีต ส.ส.กทม และนางอานิก อัมระนันทน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อนอกจากนี้ ยังมีอดีต ส.ส.จากภูมิภาคอื่นๆ ที่สมัครสมาชิกเช่นกัน ทั้ง นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ อดีต ส.ส.ระยอง นายนิพนธ์ ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี ภาคใต้ นายทศพรและนางอัญชลี วาณิช เทพบุตร อดีต ส.ส.ภูเก็ต
ส่วนกลุ่มอดีตรัฐมนตรีที่กลับมาสมัครสมาชิก อาทิ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อดีต รมว.ประจำสำนักนายกฯ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต รมว.วัฒนธรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต รมช.สาธารณสุข และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ