การเมือง

ณัฐพงษ์ นำทีมปชน.รำลึก 6 ตุลา ย้ำโหวตนายกฯ เพื่อแก้รธน. ชี้จัดระบบองค์กรอิสระเป็นสิ่งสำคัญ

ณัฐพงษ์​ ร่วมงานรำลึก​ 6 ตุลา​ รับเสียงสะท้อนปชช.บางส่วนผิดหวังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี​ แจง​ เหตุผลตัดสินใจต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ มอง​ 4 เดือน​ เป็นเรื่องที่มาผู้ยกร่างฯ​ ชี้สิ่งสำคัญคือเนื้อหาจัดระบบองค์กรอิสระ​ ตัดตอนเครื่องทำลายการเมือง​ รับ​ประเมินส.ว.เบรกแก้รธน.​ เชื่อ​ต้องโหวตเห็นชอบในวาระหลักการ รับทุกร่างเข้าไปหารือ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายณัฐพงษ์​ เรืองปัญญาวุฒิ​ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน​ พร้อมด้วยน.ส.ศิร​ิ​กัญญา​ ตันสกุล​ ส.ส. บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค​ น.ส.ชลธิชา​ แจ้งเร็ว​ ส.ส.​ปทุมธานี​ ร่วมงานรำลึก 6 ตุลาคม 49

โดยนายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า​ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งต่างฝากความหวังไว้กับพรรคประชาชน ทำการเมืองอย่างมีความหวังให้กับประชาชน และยืนยันในสิ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอด คือประชาธิปไตย ซึ่งมีเสียงสะท้อนบางส่วนที่ระบุว่ารู้สึกผิดหวังบ้าง กับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้ตัดสินใจไปเพื่อต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำให้ระบบการปกครองในประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น​ รวมไปถึงเดินหน้าปฏิรูปกองทัพและหยุดยั้งวงจรรัฐประหาร ไม่ให้เกิดการเข่นฆ่าประชาชนเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่การเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชน​ จะทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไร นายณัฐพงษ์​ ระบุว่าต้องทำความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมากและในช่วงเวลาการจัดทำ 4 เดือนนี้ จะเป็นในเรื่องของที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ​ แต่สิ่งที่มองไปไกลกว่านั้น คือหลังจากที่มีการเลือกตั้งมาแล้ว และมีการลงประชามติ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการจัดตำแหน่งแห่งที่ขององค์กรอิสระต่างๆ จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นอาวุธทำลายการเมือง​ เพื่อให้เกิดการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น

ส่วนในประเด็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนจะมีทิศทางเช่นไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าว ประเด็นละเอียดอ่อนทุกคนต่างรับรู้รับทราบดี และจะต้องใช้เวทีในรัฐสภา ทั้งเวทีที่ปรึกษาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ​ ที่พรรคประชาชนออกแบบอยากให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนมาสะท้อนความเห็นในทุกประเด็น

ส่วนกังวลหรือไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกเบรกโดยส.ว. นายณัฐพงษ์​ กล่าวว่า​ มีการประเมินไว้อยู่แล้ว แต่ก็เชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพรรคและตัวนายกรัฐมนตรีเอง และทุกพรรคที่จะต้องส่งเสียงเรียกไปยังสมาชิกวุฒิสภา และสิ่งที่ประชาชนได้สะท้อนออกมาตนเชื่อว่าหลายๆ ปี ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสียงว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นสิ่งสำคัญ และไม่น่าจะมีเหตุผลที่ใครจะมาขัดขวางกระบวนการตรงนี้ เพราะคนที่จะตัดสินคือประชาชนที่จะไปออกเสียงประชามติในวันเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลมีการพุ่งเป้าไปที่ส.ว.จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญสะดุดหรือไม่​ นายณัฐ​พงษ์​ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทุกคนสามารถแยกแยะได้เพราะการอภิปราย ในฐานะฝ่ายค้านที่เป็นผู้ตรวจสอบในทุกเรื่อง แต่ขณะเดียวกันกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา​ ที่อย่างน้อยจะต้องโหวตเห็นชอบในวาระหลักการเพื่อที่จะรับทุกร่างเข้าไปหารือในช่วง 2-3 เดือน

