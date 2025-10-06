สมชาย-เจ๊แดง เยี่ยม ทักษิณ เผยพูดคุยประสาพี่น้อง ทนายชี้รอฟังรมว.ยธ. ขออภัยโทษครั้ง 2 ได้ไหม

สมชาย-เจ๊แดง เยี่ยม ทักษิณ เรือนจำคลองเปรม เผยพูดคุยประสาพี่น้อง ทนายรับเป็นอำนาจ รมว.ยธ. ขออภัยโทษครั้ง 2 ทำได้ไหม ไม่ขอก้างล่วง
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ วันนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 สำหรับการเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยวันนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ร่วมเดินทางมาด้วย ส่วนบริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรม ได้มีมวลชนคนเสื้อแดงคอยส่งเสียงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายทักษิณ
ต่อมาเวลา 09.40 น. เมื่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี น้องเขยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ เดินทางมาถึงเรือนจำ ได้ลงจากรถยนต์ส่วนบุคคล เดินยกมือไหว้เข้าหากลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มามารอต้อนรับ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ ก่อนจูงมือกันเดินเข้าด้านในเรือนจำ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับผู้สื่อข่าว
หนึ่งในตัวแทนกลุ่มมวลชนเสื้อแดงเปิดเผยว่า ยังคงเฝ้ารอติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด และหวังว่านายทักษิณจะได้รับโอกาสในการรักษาตัวที่บ้านภายใต้ระบบกำไล EM (Electronic Monitoring) แทนการคุมขังในเรือนจำ ตนมีความศรัทธาและชื่นชมในตัวนายทักษิณมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ นายทักษิณทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย ถ้าจะกล่าวหาว่าท่านโกงบ้านเมือง เราก็อยากถามกลับไปว่าแล้วประเด็นอื่นๆ อย่างเรื่องเขากระโดง ทำไมถึงยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่ก็มีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องครบกำหนดระยะเวลา 3 วัน ซึ่ง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายเรื่องที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเป็นครั้งที่ 2 ว่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้น ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยัง พล.ต.ท.รุทธพล และได้รับคำตอบเพียงสั้นๆ ว่า ยังไม่สะดวกในเรื่องดังกล่าว
ต่อมาเวลา 10.10 น. ภายหลังจากที่นายสมชายและนางเยาวภาเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำ ทั้งคู่จึงได้เดินออกมา เปิดเผยว่า นายทักษิณมีกำลังใจดีและเข้าใจในระบบกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ได้ฝากอะไรมาพิเศษ ก็เป็นการพูดคุยตามประสาพี่น้อง ก็เห็นใจกันที่ต้องมารับเคราะห์แบบนี้ สุขภาพดี ใบหน้าสดใส ทำใจได้ ท่านรู้ว่าควรอยู่อย่างไร รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว ท่านฝากขอบคุณคนเสื้อแดงและทุกคนที่มาห่วงใยเยี่ยมเยียนท่าน ไม่ได้มีการพูดเรื่องขออภัยโทษแต่อย่างใด จากที่เกิดขึ้น เราก็มีความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจ
ขณะที่ นายวิญญัติกล่าวว่า ส่วนเรื่องยื่นขออภัยโทษ ตอนนี้ก็ทราบว่าอยู่ในกระบวนการของกระทรวงยุติธรรม ทั้งหมดเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงการดำเนินการอะไรต่างๆ เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ ส่วนกรณีที่ รมว.ยธ.คนใหม่มีการตั้งคณะกรรมการมาดูข้อกฎหมายว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งนี้สามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้น ตนไม่มีความเห็น เพราะการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวก็เป็นดุลพินิจของ รมว.ยธ.คนใหม่ อย่างไรตนขอรอฟังผลแทนดีกว่า ไม่มีความเห็นใดๆ
