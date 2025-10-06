โอนวันนี้! เงินเยียวยาชายแดนรอบแรก สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ ได้ก่อน อีก 4 จว.รอเงินเข้า 7 ต.ค.

เงินเยียวยาชายแดนรอบแรกโอนแล้ววันนี้ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ‘สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ’ รวม 147,370 ครัวเรือน เช็กบัญชีเลย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ ปภ.ได้นำส่งข้อมูลครัวเรือนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีอพยพระหว่างมีสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นไปมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ส.ค.
โดยจังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยารอบแรกในวันนี้ มีจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่
- บุรีรัมย์ จำนวน 39,632 ครัวเรือน
- ศรีสะเกษ จำนวน 37,297 ครัวเรือน
- สุรินทร์ จำนวน 70,441 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 147,370 ครัวเรือน โดยธนาคารออมสินได้ทางยอยโอนเข้าบัญชีประชาชนผ่านระบบ PromptPay ที่ได้ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินชวยเหลือเยียวยาในวันนี้ เนื่องด้วยข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลถูกตีกลับ ทางธนาคาออมสิน และ ปภ. จะตรวจสอบและอัพเดตการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินช่วยเหลือโดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง >>http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister<<
สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีการอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัยในช่วงที่มีสถานการณ์การปะทะระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ส.ค.ในวันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรณีอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท และกรณีอพยพไม่เกิน 7 วัน จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เร่งดำเนินการ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ต.ค.ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด ทาง ปภ. และธนาคารออมเสิน จะโอนเงินเยียวยาให้ตามลำดับ โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการอัปเดตการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เบน สมิธ ส่งทนายฟ้อง โรม หมิ่นประมาท กล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์ ฟ้องแพ่งอีก 100 ล้าน ศาลนัด 24 พ.ย.
- จากแขวนคอช่างไฟฟ้า สู่นาทีล้อมปราบ โศกนาฏกรรม 6 ตุลา 49 ปี มิอาจลืม
- โสภณ ไม่รู้ ตระกูลรัตนเศรษฐ จ่อซบ ภูมิใจไทย ยอมรับ นายกฯหวังกวาดส.ส.อีสาน
- ‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ คว้าใจผู้ชม ชนะเวทีประชันเสียงเพลง ‘THE GIRL มงลงไมค์’