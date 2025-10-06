โฆษกรัฐบาล แจง นายกฯ ลงพื้นที่ชายแดน แต่ไม่ได้ละเลยน้ำท่วม โต้จิรายุ ตรวจประวัติครม.ดีแล้ว

โฆษกรัฐบาล แจง นายกฯจริงจังแก้ปัญหา ลงพื้นที่ชายแดน แต่ไม่ละเลยพื้นที่น้ำท่วม มองใครลงพื้นที่ก่อนไม่ใช่จะทำได้ดีกว่า ยัน ตรวจประวัติครม.ครบถ้วนดีแล้ว แต่ก็เป็นธรรมดาที่ “จิรายุ” จะไม่พอใจ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 68 เวลา 10.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางพรรคเพื่อไทยโจมตีถึงการไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ว่า จริงๆ นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่ก่อนแถลงนโยบายด้วยซ้ำ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยา อ่างทอง หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอื่น และได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน เรื่องแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วม แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
อย่างไรก็ตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4-5 ตุลาคม) นายกรัฐมนตรีเลือกจะไปลงพื้นที่ชายแดน แทนที่จะลงพื้นที่น้ำท่วม เนื่องจากแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่เพิ่งรับตำแหน่ง ดังนั้นการไปพบปะให้กำลังใจ และให้ความมั่นใจกับฝ่ายความมั่นคงว่ารัฐให้ความสนับสนุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังมีมติสำคัญจากสมช.ในสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับคงามมั่นคงด้วย
นายสิริพงศ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในขณะที่นายกรัฐมนตรีอยู่ชายแดนก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ยังได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายๆ ท่านได้ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมทั้งระบบ ไม่ใช่แค่ไปเดินเยี่ยมตอนน้ำลงแล้ว ต้องดูแลทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย การอพยพ การตัดไฟ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น วันนี้ตอนบ่าย นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่นายกฯให้ความสำคัญมาก อย่างเมื่อวานที่มีภารกิจหัวใจติดปีก ในขณะที่รอแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ นายกฯก็ยังแวะไปดูน้ำท่วมที่จังหวัดอุดรธานีนี่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของนายกรัฐมนตรี
“แต่แน่นอนครับในการนำเสนอภาพข่าวบางภาพ คนสองคนอยู่คนละที่ คงเป็นไปได้ยากที่จะเห็นภาพของเค้า เอานายกฯ ของเรามาลงในพื้นที่เดียวกัน แต่ก็ยังยืนยันว่าท่านนายกฯให้ความสนใจ ให้ความตั้งใจและให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการอพยพและการเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วม” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว
เมื่อถามว่า มองว่าเป็นการถูกตัดหน้าหรือไม่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า ไม่ได้มองเป็นการถูกตัดหน้า ตนมองว่าพื้นที่ใครๆ ใกล้ก็ไปก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าไปก่อนแล้วจะทำดีกว่า
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเรียกร้องให้มีการปรับครม. เนื่องจากมีการแต่งตั้งผู้ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการดูแลสคบ. นายสิริพงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามที่นายจิรายุเห็น อย่างไรก็ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้เลย แต่ในการตั้งครม.นายกฯก็ได้ส่งตรวจสอบประวัติครบถ้วนแล้ว แต่ก็เป็นเรื่องธรรดาที่เขาจะไม่พอใจ ขนาดรัฐมนตรีที่เคยร่วมรัฐบาลกับเขา เขายังไม่พอใจเลย