โสภณ ไม่รู้ ตระกูลรัตนเศรษฐ จ่อซบ ภูมิใจไทย ยอมรับ นายกฯหวังกวาดส.ส.อีสาน 

‘โสภณ’ ไม่รู้ ‘ตระกูลรัตนเศรษฐ’ จ่อซบ ‘ภูมิใจไทย’ ชี้ นายกฯ หวังกวาด ส.ส.อีสาน อุบเป้าหมาย ส.ส.ลั่น รอยุบสภาก่อน
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว ตระกูลรัตนเศรษฐ บ้านใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จะย้ายร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ยังไม่ทราบ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง หากพูดแบบตรงไปตรงมา ทุกพรรคการเมืองมีการเคลื่อนไหวตลอด คนที่เป็นนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. ขณะนี้ หรือผู้ที่สนใจสมัคร ส.ส. ก็แสวงหาพรรคการเมืองที่คิดว่ามั่นคงและตัวเองอยู่รอด และเมื่อสมัครเป็นผู้แทนก็อยากได้เป็น ส.ส.
เมื่อถามว่าในพื้นที่ภาคอีสาน ตั้งเป้าอย่างไร เพราะขณะนี้พรรคภูมิใจไทย มีความโดดเด่น ตั้งแต่อีสานใต้ กลาง เหนือ นายโสภณกล่าวว่า เราคาดหวัง เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคน จ.บุรีรัมย์ เป็นคนอีสาน คาดหวังเต็มที่ แต่อย่าเพิ่งไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะยังไม่จบว่าใครสังกัดพรรคใด หรือย้ายไปพรรคไหน แต่ถ้าวันไหนจบแล้ว ยุบสภาแล้ว จะประกาศเป้าหมายทันที
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีสมาชิกพรรคเพื่อไทย ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย เพิ่มเติมหรือไม่ นายโสภณกล่าวว่า ไม่รู้ การเป็นผู้แทน หากที่ไหนมั่นคงก็ไปตรงนั้น
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทย เริ่มเปิดตัว ส.ส.บ้างแล้ว พรรคภูมิใจไทย จะวางแผนเปิดตัว ส.ส.เมื่อไหร่ นายโสภณกล่าวว่า เราก็ทำเหมือนกันและทำมานานแล้ว แต่การจะเปิดตัว ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และความนิยมของประชาชนด้วย พรรคการเมืองอยากได้ผู้แทนมากๆ ขณะที่นักการเมืองก็ไม่อยากสอบตกแค่นั้น
