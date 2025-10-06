สมคิด โวยงบช่วยคนอุบลหนีภัยสงครามหาย จี้ อนุทิน สอบหาไอ้โม่ง ติงเอาแต่ดูแลจว.ที่ตัวเองมี ส.ส.

สมคิด โวยงบช่วยคนอุบลหนีภัยสงครามหาย จี้ อนุทิน สอบหาไอ้โม่ง ลั่นอย่ามองคนน้ำยืน-น้ำขุ่นเป็นลูกเมียน้อย ติงเอาแต่ดูแล จว.ที่ตัวเองมี สส. จวกหยุดสร้างภาพต้องเร่งทำงาน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสมคิด เชื้อคง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกฯ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จ.อุบลราชธานี ประชาชนหลายพันครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ก็ยังไม่กลับสู่สถานการณ์ปกติ ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีตายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หลบภัยที่หน่วยงานราชการจัดไว้ให้
นายสมคิด กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ และนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรักษาการนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณกลางเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งผู้อพยพ และสร้างบังเกอร์หลบภัยในเขตปะทะชายแดนในพื้นที่ที่มีการปะทะ ล่าสดปรากฏว่างบประมาณจัดไว้หายไปหรือตกไป ไม่มีการดำเนินการ แต่พบว่ามีการเบิกงบประมาณไปใช้ในการสร้างหลุมหลบภัยที่อ.นาจะหลวย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ปะทะ ต่างจากที่อ.น้ำยืน ช่องบก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ เป็นพื้นที่ปะทะ มีประชาชนหลายหมื่นคนหนีภัยสงครามต้องมาพักอาศัยในพื้นที่ปลอดภัย กลับไม่ได้งบประมาณสักบาทเดียว
“รัฐบาลต้องเข้ามาดูแล อย่าเห็นอ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่นเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองอื่นเลยไม่ให้ความสำคัญ แบบนี้พี่น้องประชาชนไม่ยอมแน่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ต้องไปตรวจสอบใครทำให้งบประมาณนี้หายไป ทั้งๆที่รัฐบาลก่อนหน้านี้อนุมัติไว้แล้ว ต่างจากจ.สุรินทร์ ศรีษะเกษ ได้ใช้งบประมาณแล้ว แต่จ.อุบลฯ ไม่ได้ หรือนายอนุทิน มองว่าจังหวัดอุบลฯ เป็นลูกเมียน้อยหรืออย่างไร ท่านจึงไม่ดูแลเหมือนจังหวัดที่พรรคภูมิใจไทย มีสส.ในพื้นที่ คนเป็นผู้บริหารประเทศคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้ นายอนุทินต้องตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำให้งบประมาณส่วนนี้หายไป อย่ามัวแต่สร้างภาพต้องทำงานเพื่อประชาชนให้สมกับเป็นผู้บริหารประเทศ” นายสมคิด กล่าว