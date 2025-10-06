มทภ.1 ส่งทหาร 800 นาย รุดชายแดนใต้ ในนามหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ดูแลความมั่นคงประเทศ

‘แม่ทัพภาค 1’ ส่งทหาร 800 นาย จาก พล.ร.9-พล.ร.11-มทบ.11 ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ในนาม ‘หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส’ ภารกิจหลักดูแลความมั่นคงของประเทศ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่กองทัพภาคที่ 1 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลกองทัพบกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส” ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำกำลังพลจำนวนกว่า 800 นาย จากกองพลทหารราบที่ 11, กองพลทหารราบที่ 9 และมณฑลทหารบกที่ 11 เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ทั้งหมดได้เข้าประจำการในหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้มีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาณโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนออกปฏิบัติภารกิจ พร้อมทั้งมีพิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่กำลังพลที่เข้าร่วมภารกิจครั้งนี้
พล.ท.วรยสได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เป็น “ภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง” เนื่องจากเป็นการทำงานในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนและมีความท้าทายสูง ขอให้ทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และยึดมั่นในหน้าที่ของตน พร้อมทั้งระมัดระวัง ไม่ประมาท และตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
กำลังพลทุกนายคือ “ตัวแทนของกองทัพภาคที่ 1” ที่จะเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ในฐานะทหารกองทัพบกเช่นเดียวกัน ซึ่งจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกนายประสบแต่ความโชคดี ปลอดภัย และสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างสมเกียรติ
โดยมี พล.ต.ณัฐเดช จันทรางศุ รองแม่ทัพภาคที่ 1, พล.ต.สิทธิพร จุลปานะ รองแม่ทัพภาคที่ 1, พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ต.พิชิต มีคุณสุต ร่วมพิธี ที่ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกองทัพบกในการดูแลความมั่นคงของประเทศ
