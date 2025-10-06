P-move บุกทำเนียบ ยื่นแก้ปัญหาที่ดิน โสภณ ซารัมย์ หยอดหวาน 4 เดือนทำทันที

P-move บุกทำเนียบ ยื่นแก้ปัญหาที่ดิน “โสภณ” หยอดหวาน 4 เดือนทำทันที ถ้าทำให้ “4 ปี ต้องให้พวกผมนะ“ ด้านมวลชน เฮรับ
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือจากกลุ่มขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัย ( P-Move ) นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ขอให้บรรจุการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ให้กับกลุ่มคนจน
โดยนายโสภณ ขึ้นรถกระจายเสียง พร้อมกล่าวว่า เป็นตัวแทนรัฐบาล ที่คุณจำนงค์บอกว่า 4 เดือน ทำได้ขนาดไหน นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ปัญหาของประชาชนเป็นปัญหาที่เราจะแก้ไขร่วมกันให้ได้ ระเบียบใด กฎหมายใด ที่ไม่เอื้อต่อการดูแลประชาชน หากขัดระเบียบ จะแก้ระเบียบ หากขัดด้วยกฏหมาย พ.ร.บ. แก้ด้วยกฏหมาย หากกฎหมายใดขัดต่อระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการดูแลประชาชนเราจะแก้ทันที หากเป็น พ.ร.บ. เสนอ 4 เดือนไม่ได้แต่เราจะเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนทันที หากสิ่งใดไม่ขัดต่อระเบียบ ไม่มีกฎหมายห้าม ไม่มีระเบียบห้าม ไม่มี พ.ร.บ. ห้ามจะทำทันที ภายใน 4 เดือน ทำทันที แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย เพราะเป็นธงของรัฐบาลอยู่แล้ว
นายโสภณ กล่าวอีกว่า วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญ ตนเองมารับข้อเสนอจากทางคณะแล้ว คนที่จะเป็นประธานที่ประชุม ก็ล้วนแต่เป็นรัฐมนตรี จึงเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ โดยการนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ความเดือดร้อนของประชาชน คือ ความเดือดร้อนของรัฐบาลชุดนี้ ประชาชนเสียเวลามาเดินทางมาลำบากเรารู้ โดยเฉพาะตนเอง เพราะเป็นลูกชาวนาเหมือนกับทุกคน
สิ่งใดที่จะร่วมกันแก้ไขกับคณะกรรมการฯ ที่อยู่ด้านบนนี้ ก็จะหารือวันนี้ อย่างน้อยก็ได้ข้อสรุปบางเรื่อง แต่เรื่องใดที่ยังไม่ได้ข้อสรุป จะทำงานกันต่อกับคณะกรรมการฯ ตัวแทนของประชาชน ย้ำสิ่งใดที่ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย รัฐบาลชุดนี้ทำเต็มที่ทำทันที เพื่อประชาชน
จากนั้น นางประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป ยื่นข้อเสนอและแผนปฏิรูปชุมชนคลองเตยให้กับนายโสภณ พร้อมระบุว่า “ภูมิใจไทย พูดอะไรต้องทำได้ ใช่หรือไม่“ ด้านนายโสภณ ตอบทันทีว่า ”ประชาชนอย่าลืมว่า พวกผมทำให้ 4 ปี ต้องให้พวกผมนะ“ ซึ่งทันทีที่นายโสภณพูด มวลชนก็ได้ส่งเสียงร้องตะโกนด้วยความดีใจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมเจรจาฯ รับนโยบาย ศุภจี เร่งเจรจาปิดดีลเอฟทีเอ ไทย-อียู หลังพบเป็นคู่ค้าอันดับ 4
- ชัชชาติ รับ9ข้อเสนอขบวนคนจนฯ เดินหน้าดึงทุกชุมชนเข้าบ้านมั่นคง แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยด้วยความเห็นใจ
- 2 กระบะใช้ปล้นทอง 600 บ.ห้างดัง ถูกจอดทิ้งสวนปาล์ม จนท.ตรวจหาระเบิด ก่อนเก็บลายนิ้วมือ
- ชัยวัฒน์ กัดฟันสู้วีลแชร์ 800 ม. ซิวรองแชมป์ กรีฑาพาราชิงแชมป์โลก