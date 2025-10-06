ชงคนละครึ่งพลัส-แบ่งงานแผนบูรณาการเข้าครม.พรุ่งนี้ ส่วนเยียวยาน้ำท่วม รอสำรวจทั่วประเทศ

ภราดร เผย รบ.จ่อชง ‘คนละครึ่งพลัส-แบ่งงานแผนบูรณาการ’ เข้า ครม.พรุ่งนี้ ระบุเยียวยาน้ำท่วม รอสำรวจข้อมูลทั่วไทย พ.ค.-ก.ย. คาด ใช้งบหลายพันล้าน
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (7 ตุลาคม) ว่า จะมีวาระแผนบูรณาการที่มอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีไปดูแลงานบูรณาการด้านต่างๆ และอาจจะดูเรื่องงบกลาง ที่จะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งพลัส
เมื่อถามว่า งบประมาณปี 69 มีวาระอะไรที่อยากจะผลักดัน นายภราดร กล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนคือการเยียวยาประชาชนในพื้นที่อุทกภัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง 30 กันยายน 2568 ประมาณ 5 แสนกว่าหลังคาเรือน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณจากงบกลางรวมหลายพันล้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการสำรวจตรวจสอบและพิจารณา ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในเวลานี้ โดยจะพยามเร่งรัดให้หน่วยงานราชการไปสำรวจในส่วนที่เสียหายจากอุทกภัยทั่วประเทศ