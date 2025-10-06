ส.ว.พิสิษฐ์ แนะรัฐบาลเร่งทำความเข้าใจ MOU 43-44 หลังผลโพลชี้ ปชช.กว่า 70% ไม่เข้าใจ

ส.ว.พิสิษฐ์ แนะ รัฐบาลเร่งทำสื่ออธิบาย MOU 43-44 หลัง โพลชี้ประชาชนไม่เข้ากว่า 70% ไม่มีความเข้าใจ มอง ควรสำรวจความรู้รัฐธรรมนูญปี 60 ด้วย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลโพลนิด้าได้สะท้อนความเห็นของประชาชนกว่า 70% ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของ MOU 43-44 ว่า ภาครัฐควรให้ความเข้าใจก่อนว่า MOU มีประโยขน์หรือผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างไร หากถามคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ คำตอบจะเป็นคนละบริบทกัน คนที่ไม่เข้าใจคำถามจะไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วดีไม่ดีอย่างไร หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ส่วนตัวอยากให้มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม้กระทั่งสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสำคัญของเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน แสดงความเห็นว่าอยากให้รัฐบาลทบทวนการทำประชามติในเรื่องดังกล่าว นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามทำประชามติที่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจทั้งเรื่องการยกเลิก MOU และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากมีข้อมูลที่ถูกต้องก็จะทราบว่าควรจะยกเลิกหรือไม่
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ในเมื่อมีโพลที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในเรื่องของ MOU แล้ว ควรจะมีโพลสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพขอฃตัวเองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากแค่ไหน ตนมองว่าเรื่องนี้ควรเป็นคำถามเหมือนกัน
