ศักดิ์ดา ซัด เลขาฯเพื่อไทย ตรรกะย้อนแย้ง กล่าวหาลาออก สส. ต้องเสียงบเลือกตั้งซ่อม

ศักดิ์ดา ซัด เลขาฯเพื่อไทย ตรรกะย้อนแย้ง หลังกล่าวหาลาออกต้องเสียงบเลือกตั้งซ่อม ชี้ “เพื่อไทย” เคยเสนอยุบสภาทันที ย้อนถามอันไหนใช้งบมากกว่ากัน มั่นใจ 4 เดือนผลงานมากกว่า 2 ปี พท.
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาตั้งข้อสังเกต การลาออกของนายศักดิ์ดา เพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรี ทำให้เสียเงินจัดการเลือกตั้งใหม่ เขต 4 กาญจนบุรี ว่า เป็นคำพูดที่ย้อนแย้งกับตัวเอง เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเสนอ ให้ยุบสภาทันที หากเลือกนายชัยเกษม นิติศิริ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งซ่อมสส. เขต 4 กาญจนบุรีเพียง 1 เขต กับการเลือกตั้งทั่วประเทศ 400 เขต และบัญชีรายชื่ออีก 100 คน อย่างไหนจะใช้งบประมาณมากกว่ากัน เพราะการเลือกตั้งใหญ่ 1 ครั้ง ใช้งบประมาณ เกือบ 4,000 ล้านบาท
นายศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า อยากถามว่า ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทย ทำงานมา 2 ปีมีผลงานอะไรบ้าง ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาทำงานทันที และมีผลงานให้เห็น และอยากจะบอกว่าบางครั้งการทำงานเพียง 4 เดือนอาจมีผลงานมากกว่าทำงานมา 2 ปี
นายศักดิ์ดา ยังมั่นใจว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร รับเลือกตั้งซ่อมเขต 4 กาญจนบุรี จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบุตรสาว จะได้รับชัยชนะ ล้านเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่จะเลือก ผู้สมัครที่อยู่ติดกับพื้นที่และใกล้ชิดประชาชน ไม่ใช่ เข้ามาหาประชาชนในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น
