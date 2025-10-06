อนุทิน นั่งหัวโต๊ะ ถกคอภ.นัดแรก ติดตามน้ำท่วม-เยียวยา ห่วงหน้ามรสุมภาคใต้ หวั่นท่วม-ดินถล่ม

‘อนุทิน’ นั่งหัวโต๊ะ ประชุม คอภ.นัดแรก ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม-การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัย ห่วงหน้ามรสุมภาคใต้ตั้งแต่กลาง ต.ค.
เมื่อเวลา 14.25 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) นัดแรก
โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม
โดยเมื่อเริ่มการประชุม นายกฯกล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุม คอภ. ครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่หลายจังหวัด ก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก ทั้งทรัพย์สิน และชีวิตของพี่น้องประชาชน ประกอบกับช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุแมตโม และตั้งแต่กลางเดือน ต.ค.เป็นต้นไป นับเป็นช่วงมรสุมของทางภาคใต้ อาจจะมีฝนตกหนัก และฝนสะสมอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กระจายลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็ว
“การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการร่วมพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และบูรณาการทุกภาคส่วน และหลังการประชุมจะสรุปเป็นข้อสั่งการต่อไป” นายกฯกล่าว
