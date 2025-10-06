การเมือง

อนุทิน นั่งหัวโต๊ะ ถกคอภ.นัดแรก ติดตามน้ำท่วม-เยียวยา ห่วงหน้ามรสุมภาคใต้ หวั่นท่วม-ดินถล่ม

‘อนุทิน’ นั่งหัวโต๊ะ ประชุม คอภ.นัดแรก ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม-การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัย ห่วงหน้ามรสุมภาคใต้ตั้งแต่กลาง ต.ค.

เมื่อเวลา 14.25 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ​ (คอภ.​) นัดแรก​

โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม

โดยเมื่อเริ่มการประชุม นายกฯกล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุม คอภ. ครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่หลายจังหวัด ก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก ทั้งทรัพย์สิน และชีวิตของพี่น้องประชาชน ประกอบกับช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุแมตโม และตั้งแต่กลางเดือน ต.ค.เป็นต้นไป นับเป็นช่วงมรสุมของทางภาคใต้ อาจจะมีฝนตกหนัก และฝนสะสมอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กระจายลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็ว

“การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการร่วมพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และบูรณาการทุกภาคส่วน และหลังการประชุมจะสรุปเป็นข้อสั่งการต่อไป” นายกฯกล่าว

