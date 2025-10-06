ขนุน ร่ำไห้ เล่าชีวิตในเรือนจำ รับ สะเทือนใจจนอ่านไม่จบ ‘6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน’
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ที่ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ ‘6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน’ เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519’ ผลงาน ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “MOMENTS of SILENCE: The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok”
เมื่อเวลา 14.00 น. เข้าสู่กิจกรรมเสวนา เหตุการณ์ 6 ตุลา ในการรับรู้ของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างไร? โดย นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ หรือขนุน นักกิจกรรม และ น.ส.รติศา วิเชียรพิทยา หรือ เนม เจ้าของช่องยูทูบ “nailname” ดำเนินรายการโดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์
ในตอนหนึ่ง นายสิรภพ กล่าวความรู้สึกที่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำว่า พูดแบบตรงไปตรงมา ตนอ่านหนังสือ ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519’ เล่มนี้ไม่จบ แค่พูดก็รู้สึกแล้ว ตนเข้าใจว่าความรุนแรงในปัจจุบันไม่มีวันเท่าในอดีต เราไม่ได้เห็นในยุคที่เพื่อนเสียชีวิตต่อหน้า เราไม่ได้เห็นความรุนแรงเพื่อนร่วมสังคมกับเรา เราไม่เห็นสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ ยุคของตนมากสุดแค่เสื้อเหลืองไล่กระทืบเรา เอาปืนไล่ยิงเรา ไม่ได้มีเสียชีวิตเยอะ
“ผมอ่านหนังสือต่อไม่ลง ตอนแรกที่รับมาพูดงานนี้คิดว่าตัวเองพร้อม ในวันที่สองผมออกเรือนจำ สมองเฟรชมาก พร้อมที่จะเดินต่อ ไม่หวนคิดความทรงจำตอนอยู่ข้างในเรือนจำ พอผ่านมา 1 เดือน เริ่มอ่านหนังสือ
ผมเข้าเรือนจำครั้งที่ 1 ตอนอายุ 20 ปี 3 วัน เหมือนทัศนศึกษา ทุกคนคิดว่าคดีของผมไม่มีวันเข้าแน่นอน ต่อมา เข้าครั้งที่ 2 อายุ 23 ผมเข้าไปเจอแต่ละสิ่งที่ไม่เจริญหูเจริญตา คุณนึกสภาพคุณตื่นเช้ามา (น้ำตาไหล) ทุกทิศทางมีกำแพง คุณเห็นอิสระภาพมากที่สุดแค่ท้องฟ้า
ผมอยู่กับพี่อานนท์ นำภา ทุกวัน รู้จักเป็นการส่วนตัว อยู่กัน 24 ชม. พอผมมาอยู่ตรงนี้ ผมคิดถึงทุกคนมากๆ มันไม่มีใครอยากให้อยู่ ความเป็นอยู่ไม่ได้ดี ไม่มีความเป็นส่วนตัว คุณไม่มีวันเข้าใจชีวิตที่แค่นอนก็มีคนดูคุณอยู่ตลอดเวลา” นายสิรภพ กล่าว
นายสิรภพ เผยต่อไปว่า ตนเจอหลายมากข้างในเรือนจำ ทุกคนต่างหวังนิรโทษกรรม ทุกคนต่างหวังชีวิตที่ดีกว่า สุดท้ายทุกคนก็เห็นการเมืองในปัจจุบัน
“ยอมรับว่า ยุคผมมันเบามาก แต่ใช้กฎหมาย มันคือการจองจำ มีหลายคนมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้เขาเรียนต่อ มันเกินไปสำหรับคนหนึ่งๆ มันคือชีวิตของคนหนึ่งๆ หนังสือเล่มนี้ถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่ผมอ่านแน่นอน” นายสิรภพ กล่าวปิดท้าย