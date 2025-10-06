นายกฯ เยือนนครพนม ร่วมงานออกพรรษา “มหกรรมไหลเรือไฟโลก” พรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เตรียมร่วมงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก จ.นครพนม ประจำปี 68 ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม แสงไฟแห่งศรัทธา หนึ่งเดียวในโลก”
โดยในเวลาประมาณ 15.15 น. นายกฯ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (ดอนเมือง) ไปยังท่าอากาศยานนครพนม จากนั้น เดินทางต่อไปที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม (สันตยานันท์) ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม เพื่อพบปะและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชน ที่มารอให้การต้อนรับ
จากนั้น เวลา 18.00 น. นายกฯจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมไหลเรือไฟโลก” และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี พร้อมร่วมชมกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ 1.การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมประกอบม่านน้ำ ชุด “แสงไฟแห่งศรัทธา” สะท้อนความงดงามของประเพณีไหลเรือไฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
2.การแสดงพลุรักษ์โลก 3.การแสดงไหลเรือไฟนานาชาติ และเรือไฟประกวด จากทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 12 ลำ 4.ขบวนเรือไฟบกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้ชื่อ “Nakhon Phanom Illuminated Boat Carnival”
หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกฯจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 21.30 น.