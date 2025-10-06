อนุทิน เคาะเยียวยาน้ำท่วม ทุกกลุ่ม 9,000 บาทต่อครัวเรือน สั่งปภ.เร่งขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย

‘นายกฯ’ มอบ ‘ปภ.’ ประสาน ‘ก.เกษตรฯ-คมนาคม-ทหาร’ สำรวจความเสียหายผู้ประสบภัยน้ำท่วม สั่งเร่งเยียวยาทุกกลุ่ม 9,000 บาท ต่อครัวเรือน พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูระยะกลาง-ยาว ขณะที่แต่ละจังหวัดต้องสถานการณ์วันต่อวัน
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม
จากนั้น เวลา 16.10 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันดับแรก ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น รัฐบาลจะไม่รอช้า ทุกหน่วยงานต้องลงพื้นที่จริง เห็นปัญหาจริง และช่วยประชาชนจริงๆ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการทำงานกับส่วนกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และหน่วยทหารในพื้นที่ สำรวจความเสียหาย และจัดทำข้อมูลเยียวยาอย่างเป็นระบบ รวมถึงให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร และงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายกฯ ย้ำอีกว่า รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกกลุ่ม ทั้งครัวเรือนที่เสียหาย เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างยั่งยืน
“เรื่องการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใช้หลักการเดียวกันกับปีที่แล้ว ซึ่งทุกคนได้รับผลกระทบเกิน 7 วัน จะได้รับเงินเยียวยาเป็นรายครัวเรือน ครัวเรือนละ 9,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการทันที โดยได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ไปเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ” นายกฯ กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดข้อสังเกตอัยการตรวจร่างสัญญาแก้ไขไฮสปรีด3สนามบิน รัฐเสียเปรียบอื้อ
- สุจิตต์ วงษ์เทศ : ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ ‘แตกหัก’ ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย
- สุชาติ ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ร่วมแก้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ไปเขาเขียว เยี่ยม หมูเด้ง-กิงก่องแก้ว
- ประเดิม! 3 นักวิทย์ คว้าโนเบลการแพทย์ จากการค้นพบ ภาวะทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย