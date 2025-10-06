นายกฯอนุทิน ไม่ตอบ ปม ทักษิณ ยื่นฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษ

นายกฯอนุทิน ไม่ตอบ ปม ทักษิณ ยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ บอกวันนี้ประชุมเรื่องน้ำ
จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จ เกี่ยวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับของทางราชการ
เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิเสธตอบคำถาม กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุเพียงว่า “วันนี้มีประชุมเรื่องน้ำ และจะมีประชุมอีกหลายเรื่อง”
เมื่อถามย้ำว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ใช่หรือไม่ นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที
