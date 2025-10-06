ทภ.1 ยัน ไม่เปิดวงถกอาร์บีซี หากทัพเขมร ไม่อพยพคนพ้นหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว 

กองทัพภาคที่ 1 ยัน หากภูมิภาคทหารที่ 5 ไม่ร่วมมือตามเงื่อนไขจัดทำแผนอพยพชาวเขมร จะไม่สามารถเข้าสู่การประชุม RBC ได้ ชี้ไม่มีวาระเพิ่มเติมที่จะนำไปสู่การยุติของปัญหาชายแดน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยผลสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2568 ว่า สืบเนื่องจากกองทัพภาคที่ 1 ขอให้ภูมิภาคทหารที่ 5 จัดทำแผนอพยพประชาชนชาวกัมพูชา ในพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รวม 3 พื้นที่ ก่อนจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) ตามคำเชิญของภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชานั้น โดยได้รับหนังสือตอบกลับเมื่อ 5 ต.ค.2568 ว่าทางภูมิภาคทหารที่ 5 ไม่สามารถดำเนินการตามที่กองทัพภาคที่ 1 ได้เสนอไป
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่า หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา เกี่ยวกับการจัดทำแผนการอพยพประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทย การประชุมอาร์บีซีไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีวาระเพิ่มเติมที่จะนำไปสู่การยุติของปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
