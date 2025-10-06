สิริพงศ์ เผยเว็บทำเนียบรัฐบาล ปรับโฉมใหม่เปลี่ยนจากสีฟ้าอ่อน เป็นน้ำเงิน ต้อนรับ รบ.อนุทิน

สิริพงศ์ เผย เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ปรับโฉมใหม่จากสีฟ้าอ่อน เปลี่ยนเป็นโทน “สีน้ำเงิน” ต้อนรับ รบ.อนุทิน ดูแล้วสบายตาขึ้น
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน ได้มีการปรับเฉดสีใหม่ จากเดิมจะออกเฉดสีโทนสีฟ้าอ่อน เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงิน และจะใช้โทนสีนี้ทุกช่องทางการสื่อสาร เพราะสีน้ำเงินเป็นสีที่ดูแล้วสบายตาดูง่าย และสีน้ำเงินก็เป็นสีที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรัฐบาลจะมีการปรับคอนเทนต์ให้ทุกคนเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
“สีน้ำเงินของเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลที่เปลี่ยนใหม่ ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเฉดสีเดียวกับสัญลักษณ์พรรคภูมิใจไทย เพราะของพรรคภูมิใจไทยจะมีเฉดสีน้ำเงินเข้ม กว่าของเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล จึงไม่อยากให้เหมารวม” นายสิริพงศ์ กล่าว