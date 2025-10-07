พิพัฒน์ มั่นใจ ดีลสมาชิก ปชป. ไม่ล่ม แม้ อภิสิทธิ์ หวนนั่งหัวหน้าพรรค ชี้นโยบายเน้นแต่ละภาคไม่เหมาเข่ง
เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดูแลพื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงความชัดเจนของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในกลุ่มนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย จะย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย ว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ หลังจากนั้น ตนยังมีความมั่นใจว่าคนที่ตนไปหารือ และเชิญมาร่วมงาน ก็ยังยืนยันจะมาร่วมทำงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย วันนี้คนที่ตนไปพูดคุยยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่ได้ลาออกเขาต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบ ซึ่งแต่ละคนก็มี ส.ส.พรรคในทีมของตัวเอง จึงมีการชะลอในการเลือกหัวหน้าพรรคให้เรียบร้อยก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯจริง กลุ่มที่คุยไว้จะยังมาร่วมงานหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละคน ซึ่งตัวเองยังมีความมั่นใจ
เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะกวาดส.ส.ใต้ได้มากที่สุด นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของตนคงไม่สามารถตอบอะไรได้ ต้องถามคนไทยทุกคนว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเลือกใคร แต่แน่นอนว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้บอกแล้วว่าระยะเวลา 4 เดือนที่เหลืออยู่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาหลายด้าน ก็จะทำให้เร็ว และดีที่สุด ก่อนจะคืนอำนาจให้คนไทยทุกคน เลือกใครเข้ามาบริหารต่อไป แต่ย้ำว่า 4 เดือนจากนี้ไป นายกฯ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะพยายามทำงานให้เร็วและดีที่สุด ซึ่งเรื่องสำคัญที่สุดวันนี้คือเรื่องปากท้อง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร
ขณะที่นโยบายภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทยนั้น คณะกรรมการบริหารพรรค กำลังร่างโดยจะยึดตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ ไม่ประกาศเป็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นลักษณะเหมาเข่ง แต่จะเน้นในแต่ละภูมิภาค