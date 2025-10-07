‘อัครเดช’ เผย ก๊วน เอกนัฏ เตรียมร่วมประชุม ส.ส.พรรคร่วมรบ. ที่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ ปัดสมัครเป็นสมาชิกเลย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ สมาชิกกลุ่มของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค รทสช. ซึ่งประกอบด้วย ตน นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพรหลายสมัย จะเดินทางไปประชุม ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่พรรคภูมิใจไทยในช่วงบ่าย
ซึ่งสาเหตุที่ไปประชุมที่พรรคภูมิใจไทย เนื่องจากเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในสภาฯให้ราบรื่น เพราะเรามีเวลาแค่ 4 เดือน จึงอยากให้การทำงานกระชับ ยืนยันว่าไม่มีประเด็นทางการเมือง และการเดินทางไปพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ไม่ได้ไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่
