เผยปม สลค.ส่ง ฎีกาขออภัยโทษ ทักษิณ กลับยธ. ชี้ ทวี ไม่มีอำนาจ เหตุพ้นตำแหน่งรมว.ยธ.

กระทรวงยธ. ชี้ “ทวี” ไม่มีอำนาจยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ ”หลังพ้นตำแหน่งตั้งแต่ 19 กย. ก่อน รมต.ยธ. คนใหม่ เข้ามายืนยันความเห็นเดิมกรมราชทัณฑ์ ยึดตามคำพิพากษาศาลฎีกาติดคุก1ปี
เมื่อวันที่7 กันยายน รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน นางสาวพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร หลังจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ส่งเรื่องกลับมาให้พิจารณาใหม่
เนื่องจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามประกาศแต่งตั้งและ โปรดเกล้าฯรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยหนังสือ ลับ ของยธ .ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 ระบุว่า กระทรวงยุติธรรม
โดย กรมราชทัณฑ์ได้เสนอความเห็นให้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเวลา 1 ปี ตามที่พ.ต.อ. ทวี ลงนาม ยกฎีกา ซึ่งต่อมาเมื่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว ได้พิจารณายืนยันความเห็นเดิม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป