อนุทิน แจงย้ายผู้บริหารคลังล็อตใหญ่ ชี้ “นายกฯ แค่รับทราบ” หลังลูก ‘ปลอดประสพ’ ถูกโยกเข้ากรุ

อนุทิน ชี้ ย้ายผู้บริหารคลังล็อตใหญ่ เหตุ ‘รมว.คลัง’ ชง ‘นายกฯ’ แค่รับทราบ ยันไม่ดูชื่อ หลังโยกลูก ‘ปลอดประสพ’ เข้ากรุ
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีย้ายผู้บริหารระดับอธิบดีของกระทรวงการคลังล็อตใหญ่ว่า เป็นไปตามข้อเสนอนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เสนอ โดยนายเอกนิติเคยเป็นอดีตอธิบดี และเมื่อท่านออกมาก็ต้องมีคนเข้าไปทํางานแทน
เมื่อถามว่า สาเหตุของการย้ายนายปิ่นสาย สุรัสวดี บุตรชายนายปลอดประสพ สุรัสวดี แกนนําพรรคเพื่อไทย จากอธิบดีกรมสรรพากรไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง นายกฯระบุว่า “ผมไม่ได้ดูที่ชื่อ เพราะอํานาจของนายกรัฐมนตรีคือรับทราบ”
ด้าน นายเอกนิติกล่าวถึงสาเหตุการย้ายผู้บริหารกระทรวงการคลังว่า ก็ปกติ เพราะตนลาออกก็ต้องมีคนไปเติมเต็ม เมื่อถามว่า ย้ายนายปิ่นสายเพราะนามสกุลใช่หรือไม่ นายเอกนิติกล่าวว่า ไม่ใช่เลย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐสภาหวิดมอด ก้นบุหรี่ทำไฟลุก ลามจนสปริงเกลอร์ดับเพลิงพ่นน้ำ สะพัดฝืมือ ส.ส.
- ผบ.ตร. สั่งตำรวจทั่วประเทศระดมช่วยน้ำท่วม 4 มาตรการ เข้มดูแลความปลอดภัย-ป้องมิจฉาชีพ
- เปิดเหตุผล ครม.อนุทิน นำชื่อ ธนพร ศรียากูล กลับเข้าเรียน วปอ. หลังถูกถอนยุครบ.เพื่อไทย
- เปิดจ.ม.จากเรือนจำ อดีตหลวงพ่ออลงกต น้ำตาไหลศิษย์มาเยี่ยม เผยไม่ท้อ สู้ทุกลมหายใจ