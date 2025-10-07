อนุทิน ปัดตอบ ปมปล่อยกู้ ไทยสเปเชียล โยนถามปปช. ซัด ไม่ใช่หน้าที่ สื่อถามอย่างนี้ไม่ถูกต้อง

อนุทิน ปัดตอบ ปมปล่อยกู้ ไทยสเปเชียล โยนถามปปช. ซัดไม่ใช่หน้าที่ สื่อถามอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีปล่อยกู้ให้กับบริษัท ไทยสเปเชียล สตีล จำกัด ทางบริษัทได้ชี้แจงหรือไม่ว่านำเงินไปใช้อะไร โดยนายอนุทินหัวเราะ ก่อนส่ายหน้า โดยกล่าวว่า “ให้ไปถามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องมาชี้แจงคุณ ผมชี้แจง ป.ป.ช.ไปแล้ว คุณก็ชอบถามแต่คำนี้ ไม่เอาดีกว่า”
จากนั้น นายอนุทินเดินออกจากวงสัมภาษณ์ เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่า หากนายกฯตอบก็จะสิ้นสงสัย ถ้าท่านไม่ชี้แจงก็จะไม่สิ้นสงสัย นายอนุทินตอบว่า ถามอย่างนี้ไม่ถูกต้อง