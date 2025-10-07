มติ ครม. ตั้ง เพิ่มพูน ชิดชอบ นั่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ครม.ไฟเขียว ตั้ง น้องเนวิน นั่งที่ปรึกษานายกฯ รับทราบ ปิดสมัยประชุมสภาฯ 30 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติผลประชุมคณะมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่มีมติแต่งตั้ง
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์แถลงมติผลประชุมคณะมนตรี (ครม.) ด้วยว่า ครม.รับทราบพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 30 ต.ค.
