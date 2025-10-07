มิติใหม่ ครม.อนุทิน เชิญ 3 ปลัด ‘กห.-มท.-สปน.’ – เลขาฯสมช. ร่วมถกครม.ทุกนัด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 7 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. มหาดไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบ ถึงการปรับผู้เข้าร่วมประชุมครม.โดยเพิ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม,ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครม.ทุกครั้ง
โดยก่อนหน้านี้บุคคลที่จะให้เข้าร่วมประชุมจะกำหนดเฉพาะเข้าชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยปรับให้เข้าร่วมประชุมครม.ทุกครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้รับทราบเรื่องและรายละเอียด ที่จะรับนโยบายไปปฏิบัติได้ในทันที และทำให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและสามารถรับสนองต่อนโยบาย รวมถึงเสนอความเห็นต่อครม.ได้ในทันที