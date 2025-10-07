อนุทิน น้อมรับกระแสภูมิใจดูด ชี้ ดูดส.ส.ดีๆมาทำงานได้เต็มที่ก็ภูมิใจ ไม่การันตีต่ออีก 4 ปี

‘อนุทิน’ น้อมรับกระแสพรรคภูมิใจดูด หลัง ส.ส.ไหลเข้าพรรค ชี้ ไม่การันตีต่ออีก 4 ปีอยู่ที่โหวตเตอร์ พร้อมโดนเพื่อไทยซักฟอก ระบุทำทุกอย่างเปิดเผย
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่พรรคภูมิใจไทย มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ นำ ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติในกลุ่มของตนเองมาแสดงเจตจำนงค์ อาทิ นายอัครเดช วงพิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอนุชา บูรพชัยศรี เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่ยังไม่มีการสมัครสมาชิก เนื่องจากหลายคนยังคงดำรงตำแหน่ง ส.ส.อยู่
โดย นายอนุทิน ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ทุกอย่างก็ดี เรามีสัญญากันว่าในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า พวกเราจะมาทำการเมืองในนามพรรคภูมิใจไทย ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น ส่วนที่นั่งพรรคภูมิใจไทยจะได้ถึง 100 หรือไม่นั้น เราขอทำให้ดีที่สุดอย่าพึ่งไปบอกว่าจะได้เท่าไหร่ เราพยายามเลือกคนที่มีผลงานและมีความตั้งใจรับใช้ประชาชน ถ้าเราได้คนที่มีคุณภาพก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน เพราะเราต้องทำงานให้ประชาชน ไม่ได้ทำงานให้ตัวเราเอง
เมื่อถามว่ามีสัญญาณว่าจะมีพรรคอื่นมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราเป็นพรรคการเมือง ประตูพรรคก็เปิดตลอดเวลา ใครที่คิดว่าพรรคเรารับใช้บ้านเมืองได้ และเขามีศักยภาพที่จะเป็นตัวแทนไปเสนอให้กับประชาชนได้ให้ความมั่นใจเราก็พร้อมที่จะเสนอ
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรามีธงในการเลือกตั้งอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เราควรเลิกพูดเรื่องธงกันได้แล้ว เราแค่เลือกคนที่ดีทำงานให้กับบ้านเมือง และประชาชนได้ดี
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มี ส.ส.ต่างพรรคเรามาร่วมงาน นายอนุทินกล่าวว่า คิดว่าเขาเชื่อมั่นในพรรคภูมิใจไทยเรามีเป้าหมายในการรับใช้ประชาชนชัดเจน ทำจริง ไม่มีวาระซ่อนเร้นใดใด
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเมื่อองคาพยพใหญ่ขึ้นพรรคมีการจัดการอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า พรรคเรามีการบริหารจัดการที่ดี และผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคที่คอยประสานงาน
เมื่อถามว่ารอบหน้าการันตีได้หรือยังว่าจะ 4 ปี นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีอะไรการันตีหรอก คนตัดสินใจคือประชาชน ที่โหวตเตอร์ ทำให้ดีที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่าฝั่งนั้นมีการอัดฉีดแต่ไม่สามารถอุดรอยเลือดได้ นายอนุทินกล่าวว่า ตนไม่ได้ติดตามว่าใครทำอะไรบ้าง เอาแค่เวลามาบริหารบ้านเมือง โชคดีที่พรรคมีกรรมการบริหารพรรคจัดการที่ดี เพราะตนแทบจะไม่ได้เวลามาเข้าพรรคเลย
เมื่อถามว่าหวั่นใจตามกระแสที่คนบอกว่าจะเป็นพรรคภูมิใจดูดหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าดูดแล้วได้ ส.ส.ดีดีมาทำงานอย่างเต็มที่ก็ภูมิใจ ถูกต้องแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึงความพร้อมถ้าพรรคเพื่อไทยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องพร้อม ไม่ใช่แต่ตนคนเดียว เรามั่นใจว่าทำทุกอย่างเปิดเผย วันนี้เงินช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากภัยสงครามก็เรียบร้อย และเมื่อวานนี้ก็ได้ให้กรอบประชาชนที่ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทก็เรียบร้อยแล้ว
