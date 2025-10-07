ทบ. ตรวจข้อเท็จจริงอาการบาดเจ็บ จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ ดูแลรักษา-เยียวยาตามสิทธิเป็นธรรม

ทบ. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง อาการบาดเจ็บ “จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์” เพื่อพิจารณาให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ได้รับเงินเยียวยา ตามสิทธิกำลังพลอย่างเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ เพลงเสนาะ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดในเหตุการณ์ที่มีกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควาย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 ทั้งยังได้แสดงความเสียสละและความกล้าหาญเข้าช่วยเหลือเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บขาขาด โดยได้อุ้มพาออกจากพื้นที่อันตรายอย่างไม่ลังเล
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ฯ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเป็น อาการบาดเจ็บเล็กน้อย และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการเยียวยาเบื้องต้นตามสิทธิ
ต่อมา จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ฯ มีอาการปวดหลังมากขึ้น ซึ่งคาดว่าสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับ อาการบาดเจ็บเดิมจากแรงอัดของระเบิด ประกอบกับ โรคประจำตัวคือกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท จึงทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าอาการดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาใหม่ในใบรับรองแพทย์ว่าเข้าข่าย “อาการบาดเจ็บมาก” ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิในการรับเงินเยียวยาเพิ่มเติม
ต่อกรณีนี้ กองทัพบกได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยต้นสังกัดและกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลอย่างเป็นธรรมแก่ จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ฯ ทั้งนี้ หน่วยแพทย์ของกองทัพภาคที่ 2 อยู่ระหว่างขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ฯ ได้รับสิทธิตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ หากผลการวินิจฉัยยืนยันว่าอาการบาดเจ็บอยู่ใน กลุ่มอาการบาดเจ็บมากจากการปฏิบัติหน้าที่หน่วยต้นสังกัดจะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการ เพื่อให้ได้รับ การรักษาพยาบาลและเงินเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
กองทัพบกยืนยันว่าจะดูแลและให้ความเป็นธรรมกับกำลังพลทุกนายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อม ขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่ให้ความห่วงใยต่อกำลังพลของกองทัพบก ซึ่งปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และจิตสำนึกในหน้าที่ต่อประเทศชาติ