กกต. แจง 299 รายชื่อปมฮั้วส.ว.หลุด พบถูกพิมพ์ขึ้นใหม่ มีชื่อคลาดเคลื่อน

กกต. แจงเอกสารรายชื่อ 229 คนปมฮั้วส.ว.ไม่ได้หลุดจาก คกก.ไต่สวนฯที่ 26 พบถูกพิมพ์ขึ้นใหม่มีชื่อคลาดเคลื่อน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่สำนักงาน กกต. ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 379/2568 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2568 เรื่อง สำนักงาน กกต. ชี้ แจงกรณีเอกสารและรายชื่อในคดี ส.ว. โดยมี “บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 229 คน ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ. 2567” ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของสำนักงาน กกต. และผู้ถูกกล่าวหา โดยเลขาธิการ กกต. ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง นั้น
สำนักงาน กกต. ขอชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเอกสารและรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 229 คน ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ.2567 ดังนี้
1.บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ไม่ได้หลุดออกจากสำนักงาน กกต. หรือ คณะกรรมการสืบสวน และไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 หรือพนักงานที่รับผิดชอบสำนสำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาจะมีการส่งต้นฉบับให้กับผู้ถูกกล่าวหาโดยวิธีการลับ และเก็บสำเนาคู่ฉบับไว้ในสำนวนการไต่สวนของ สำนักงาน กกต. ทั้งนี้ เอกสารต้นฉบับดังกล่าวที่อยู่กับผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการครอบครองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
2.กรณีปรากฏรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีการเลือก ส.ว. จำนวน 229 คน จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมีรายชื่อคลาดเคลื่อนและจำนวนผู้ถูกกล่าวหาไม่ตรงกับความเป็นจริง
