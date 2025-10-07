นิพนธ์ เปิดบ้านเขารูปช้าง ต้อนรับ ‘อนุทิน-เนวิน’ ร่วมหม่ำมื้อเที่ยง 11 ต.ค.นี้
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 11 ตุลาคมนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีต ส.ส.สงขลา และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จะเปิดบ้านเขารูปช้าง จ.สงขลา ต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยจะร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน
นายนิพนธ์กล่าวว่า ยอมรับว่านายเนวิน และนายอนุทิน จะเดินทางมาบ้านพักที่ ต.เขารูปช้างจริง ในวันที่ 11 ตุลาคม มารับประทานอาหารกลางวัน เนื่องจากนายเนวินนำทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาฟาดแข้งกับทีมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เป็นรายการฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ “Songkhla PAO Charity 2025” ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา และอีกคู่ระหว่างทีมสงขลา เอฟซี กับทีม ตรังกานู เอฟซี
นายนิพนธ์กล่าวว่า การนัดพบกันดังกล่าวนั้นมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ ตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยยังเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่ฟุตบอลการเมืองแต่ประการใด ส่วนการตัดสินใจทางการเมืองของตนนั้น รอให้มีการเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ก่อน แล้วตนจะแถลงข่าวความชัดเจนอีกครั้ง