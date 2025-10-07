กองทัพไทย ยึด 3 แนวทางแก้ไขปัญหาชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย

โฆษกทท. เผย ผลประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหาร (วาระพิเศษ) ยึด 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาชาวเขมรรุกล้ำอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหาร (วาระพิเศษ) โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวกัมพูชาซึ่งรุกล้ำอธิปไตย โดยให้มีการดำเนินการให้พร้อมในโอกาสแรก สรุปได้ดังนี้
1.ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม เพื่ออำนวยความสะดวกและมีความรัดกุมในการปฏิบัติ
2.ให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดทำแผนปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติประจำ และกฎการใช้กำลังที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายของไทย
3.ขอให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายต่างๆ รวมทั้งกำลังประจำถิ่น สนับสนุนกำลังเพื่อเข้าร่วมการปฏิบัติกับฝ่ายทหาร
ทั้งนี้ กองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้ร่วมกันดำเนินการปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนต่อไป