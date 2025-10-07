ณัฐวุฒิ เปิดใจ ชีวิตขยับเข้าใกล้คุกอีกครั้ง พบเวลา-การเมืองเปลี่ยนทำ ‘นปช.’ แตกเป็น 3 กลุ่ม

ณัฐวุฒิ เปิดใจ ชีวิตขยับเข้าใกล้คุกอีกครั้ง เล่าเหตุการณ์นั่งรอประกันตัว พบเวลา-การเมืองเปลี่ยนทำ ‘นปช.’ แตกเป็น 3 กลุ่ม
จากกรณีศาลอาญาพิพากษาจำคุก 5 แกนนำ ประกอบด้วย วีระ จตุพร ณัฐวุฒิ หมอเหวง อดิศร คนละ 4 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ในคดี หมายเลขดำ อ.968/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้องนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (ปธ.นปช.) พร้อมแกนนำ นปช. และแนวร่วมอื่นๆ เป็นจำเลย 1-13 ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ระบุว่า
อีกครั้งที่ชีวิตขยับเข้าใกล้คุก
ศาลตัดสิน 4 ปี 4 เดือน ต้องรอประกันตัวใต้ถุนศาล
เกิดมาไม่เคยกลัวคน ติดคุกมาแล้ว 3 หนก็เลยไม่กลัวคุกไปด้วย ไม่ไหวหวั่นกับการสิ้นอิสรภาพ แต่รู้สึกถึงรสชาติบางประการของมิตรภาพ
นี่เป็นครั้งแรกที่แกนนำนปช.ถูกพามาอยู่ด้วยกันในพื้นที่จำกัด หลังผ่านเวลาและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จนหลายคนยืนกันคนละฟาก มองกันคนละมุม แยกได้ 3 กลุ่มเป็นอย่างน้อย
ไม่มีการติดต่อพบปะเป็นการส่วนตัว ไม่มีวงข้าววงเหล้า ไม่มีเสียงสรวลเสเฮเมา ไม่มีการถกเถียงเคร่งเครียด ไม่มีการหยอกเย้าแบบอำกันขาด บ้ากันจริง เหมือนที่เคยเป็นมาสิบกว่าปี
หลายชั่วโมงในห้องรอประกันตัว เริ่มด้วยการนั่งรวมกันกลุ่มหนึ่ง อีกส่วนแยกกันนั่งคนละมุม แต่ไม่นานนักบทสนทนาก็เชื่อมถึงกัน บางคู่มีเพียงคำถามคำตอบสั้นๆ แต่บางคู่ไม่คุยกันจนหมายปล่อยมาถึงและแยกย้ายกันกลับบ้าน
ผมทำอย่างที่เคยทำและคิดว่าต้องทำ คือประสานงานเรื่องประกันตัว และดูแลข้าวปลาอาหารให้พรรคพวก
วันเวลาฉกชิงความแข็งแรงไปจากร่างกายพี่ๆหลายคน พี่ใหญ่มีหลายโรครุมเร้า พี่ 2 คนกำลังต่อสู้กับเนื้อร้ายในร่างกาย ที่เหลือก็ร่วงโรยไปตามวัย
มองภาพทุกคนใจก็นึกว่าถ้าวันนี้ติดคุก ผมต้องดูแลพี่น้องให้ทั้งสะดวกและปลอดภัยที่สุดเท่าที่ทำได้ คิดเลยไปถึงว่าหากได้ประกันชั้นต้นแล้วอีก 2 ปีศาลฎีกาสั่งจำคุก บางคนคงงอมกว่านี้ หรือบางคนอาจป่วยหนักกว่าที่เห็น
ผ่านวันนี้ไปผมยิ่งแน่ใจว่าคิดไม่ผิด ที่ไม่ออกไปโต้ไปสวนเวลาเพื่อนๆที่เคยร่วมรบกระแทกใส่ แม้บางทีรู้สึกว่าพูดถึงกันเหมือนคนไม่เคยรู้จัก ไม่เคยรู้ใจว่ากับเพื่อน พี่ น้อง ผมเดินมาแบบไหน เพราะในที่สุดสิ่งที่เราสู้ร่วมเป็นร่วมตายกันมา ยังผูกเส้นทางชีวิตพวกเราไว้ด้วยกัน
วันนี้ไม่เจอกันข้างนอก วันหนึ่งอาจเจอกันในกรงขัง
วันนี้ไม่คุยกัน วันหนึ่งอาจไปนอนข้างกันในเรือนจำ
เมื่อต่างคนเลือกเดินวิถีทางต่างกัน ผมไม่ตัดสินว่าเพื่อนคนไหนผิดหรือถูก และคิดว่าเพื่อนก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินผมเช่นกัน ผมสู้จึงเป็นจำเลยในศาล แต่สิ่งที่ผมสู้มาไม่ใช่จำเลยให้เพื่อนๆพิพากษา และเพื่อนก็ไม่ใช่จำเลยของผม
บางเรื่องคำตอบอยู่ในกาลเวลา เมื่อยังหาจุดร่วมกันไม่ได้ ก็ให้เวลาทำหน้าที่ของมัน
ผมเป็นของผมแบบนี้ ใครจะเดินทางไหนเอาที่สบายใจ
การเมืองอย่างที่กำลังเป็น ถ้าแยกมิตรแยกศัตรูไม่ได้ แค่เราแตกกันให้เขาเห็น อีกฝ่ายก็ฟินแล้ว