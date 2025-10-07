อนุทิน ไม่ได้ฟัง พท.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. แย้มเลือกตั้งหน้า ภท.มีแคนดิเดตมากกว่า 1 คน

‘อนุทิน’ บอก ไม่ได้ติดตาม ‘เพื่อไทย’ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 185 คน ประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมนั่งแดนดิเดตนายกฯภูมิใจไทย เปรยอาจมีมากกว่า 1 ชื่อ
เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานมหกรรมไหลเรือไฟวันนี้ มีการขนแม่ทัพของพรรคภูมิใจไทยมาด้วย ว่า วันนี้ถือว่าเรามาดูงานไหลเรือไฟดีกว่า พูดเรื่องมงคล เรื่องสบายใจ เรื่องที่ทุกคนมีความสุข
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ติดตามการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทย ที่มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. 185 คน หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ยังไม่ได้ติดตาม แต่ก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น
เมื่อถามต่อว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ประกาศตั้งเป้าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะได้ ส.ส. 200 ที่นั่ง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกพรรคก็ต้องมีการตั้งเป้าให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย มาอยู่พรรคภูมิใจไทยจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อยู่ที่นโยบายของแต่ละพรรค ตนเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยก็ได้แสดงให้พี่น้องประชาชนเห็น ว่าเราได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ต่อประชาชน และทำได้จริง
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เสียดายที่ไม่ได้นั่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายอนุทิน จะยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่แล้ว แต่จะเป็นอย่างไรคนตัดสินในอนาคตก็คือพี่น้องประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า พรรคเพื่อไทยวางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 คน ส่วนพรรคภูมิใจไทยนายกฯคนเดียวใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยน่าจะใหญ่ขึ้น คงต้องมีการหารือเรื่องนี้กันก่อน บางทีอาจจะต้องมีแคนดิเดตมากกว่า 1 คน
เมื่อถามว่า มองเรื่องการเมืองในอนาคตใช่หรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว ก่อนพูดติดตลกว่า “ไปกินขนมครกดีกว่า”