พท.ยกเครื่องพรรค อิ๊งค์ ขึ้นเวทีปลุกสู้ศึก จับตาดูดาวเท้าติดดินสัญจร โวกวาด200ส.ส.
เมื่อที่ 7 ตุลาคม พรรคเพื่อไทย(พท.)จัดงานเปิดตัวผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส. จากทั่วประเทศลอตแรก จำนวน185 คน โดยก่อนการเปิดตัวได้เปิดวีดิทัศน์ความเป็นมาและคำมั่นสัญญาผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย จนมาเป็นพรรคเพื่อไทย ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมา คือ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน จนกระทั่งมาถึงยุคของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร
จากนั้นนางสาวแพทองธาร ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปาฐกถา ในหัวข้อ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” ตอนหนึ่งว่า มีคำพูดว่า พรรคเพื่อไทยถึงทางตัน กำลังจะตาย ใกล้จะสูญพันธุ์แน่นอน แต่ตนไม่เคยเชื่อแบบนั้น เพราะถ้าจะสูญพันธุ์ สูญพันธุ์ไปนานแล้ว เราคือพรรคการเมืองที่มีผลงานเป็นรูปธรรมที่สุด และเผชิญชะตากรรมทางการเมืองอย่าสาหัสที่สุด พรรคนี้ที่ถูกรัฐประหาร 2 ครั้ง ยุบพรรค 2 พรรค ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเกือบ 200 คน ปลดนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งถึง 6 คน โดยผู้ที่ก่อรัฐประหารไม่เคยต้องคดี แต่ผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองนี้ถูกจองจำ
นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการคิดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย คือ การจัดตั้ง เวที “ตาดูดาว เท้าติดดินMoonshot Forum ” – เวทีสำหรับการศึกษา วิจัย หาทางออกของประเทศไทยท่ามกลางความผันผวนของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก
พรรคเพื่อไทยจะเริ่มทำ เวทีตาดูดาว เท้าติดดินMoonshot Forum ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนตุลาคมนี้และจะขยายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภูมิภาค เชื่อมโยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยไปข้างหน้า
นางสาวแพทองธาร กล่าวต่อว่า หลายท่านอาจสงสัยว่า พรรคเพื่อไทยยกเครื่องพรรคแล้ว แล้วจะยกเครื่องประเทศไทยอย่างไร คำตอบคือ เราจะนำเสนอนโยบายใหม่ ที่ถอดบทเรียนจากสองปีที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ได้แต่งตั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง และผู้บริหารของพรรคหลายคน เป็นกองอำนวยการเลือกตั้ง
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพท.กล่าวว่า ตั้งเป้าหมายว่า จะได้สส.กว่า 200 คน บวกลบ 10 เปอร์เซ็นต์พิสูจน์กันตอนเลือกตั้ง และหลังจากที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรค ยืนยันว่า สู้ต่อ ก็มีคนมาถามตนและนายสมศักดิ์ เทพสุทินว่า ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อหรือไม่ ยืนยันว่า ยังอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีกระแสความเชื่อมั่น และรอพิสูจน์คำพูดของตนว่า จะเป็นจริงหรือไม่
“วันนี้หลายคนอยากรู้เรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตน ก็อยากเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาก แต่ก็เสียใจเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรขอให้ความมั่นใจว่าเราจะเปิดชื่อ 3 แคนดิเดตในเวลาที่เหมาะสมและมั่นใจว่า3 ชื่อนี้จะเป็นชื่อแห่งความหวังให้กับประชาชนในทุกระดับอย่างแน่นอน และก่อนที่เราจะได้พบกับผู้เสนอตัวเกือบ 200 คนของเราในวันนี้ “น.ส.แพทองธารกล่าว
จากนั้นเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. ทางผู้สมัครหน้าเก่าและหน้าใหม่กว่า185 คน โดยจะส่งส.ส.ลงสมัครทั่วประเทศทั้ง 400 เขต